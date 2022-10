Vodišek na SP v Italiji sam v vodstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nov dan je bil z nekaj vetra, zelo je bilo težko presoditi veter, saj je pihal z obale in zelo obračal. V prvi regati bi bil lahko prvi, a sem na zadnjem 'downwindu' nekoliko 'zafrknil', bilo je nekaj loterije. Zelo hitro se je bilo treba odločati. Z dvema drugima mestoma sem zelo zadovoljen, bil sem konsistenten in skupno sem zdaj prvi. Mirno moram naprej in upam na kar največ regat v naslednjih dneh," je povedal Vodišek.

Pred dobrim tednom je v Grčiji osvojil naslov evropskega prvaka, v skupni odprti konkurenci pa je bil v olimpijski disciplini drugi.

