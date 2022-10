Vodišek vodi po prvem dnevu SP. "Štiri enke! Če bi bilo to v šoli ..."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v kajtanju, ki se je začelo v Cagliariju na Sardiniji, zmagal v vseh štirih plovih v svoji skupini in je s tem v vodstvu po prvem dnevu. Prav tako štiri zmage je zbral le še Francoz Axel Mazella, ki si deli prvo mesto s tremi točkami.

"Štiri enke! Če bi bilo to v šoli, hja, doma ne bi bili tako veseli. Danes je bolj malo pihalo, na vodo sem šel malo pred tekmo, pa mi je kajt padel v vodo. Pol ure sem ga potem imel v vodi, tako da sem vse štiri regate odvozil z mokrim kajtom. Potem sem se pametno postavljal na progi in mirno opravil regate do konca. Gremo naprej," je po prvem dnevu SP povedal Vodišek.

Pred dobrim tednom je v Grčiji osvojil naslov evropskega prvaka, v skupni odprti konkurenci pa je bil v olimpijski disciplini drugi.

Preberite še: