Leto, ki se je zapisalo v zgodovino slovenskega jadranja. Kdo je izstopal?

Jadralna zveza Slovenije (JZS) je danes v nacionalnem panožnem centru v Portorožu nagradila najboljše v letu 2022, ki se je po mnenju organizatorjev prireditve zapisalo v zgodovino slovenskega jadranja. Za jadralce leta so razglasili svetovnega prvaka v kajtanju Tonija Vodiška in mešano posadko v razredu 470 Tina Mrak-Jakob Božič.

Toni Vodišek je prvi slovenski prvak v olimpijskem jadralnem razredu, naslov je osvojil lani ob obali Sardinije. Zmagal je tudi na evropskem prvenstvu. Kajtanje v razredu formula foil bo leta 2024 prvič na sporedu olimpijskih iger in uvrstitev na to tekmovanje je njegov edini letošnji cilj. Kot je po koncu prireditve dejal za STA, "se bo treba tudi ogromno stvarem, tekmam in rezultatom odpovedati, da pridemo najbolje pripravljeni na olimpijske igre".

Toni Vodišek Foto: Bojan Kralj/STA

Januarja se je na Portugalskem pripravljal skupaj s francosko ekipo, nato v Španiji z angleško in italijansko. V Slovenijo se je vrnil le po Bloudkovo priznanje in priznanje za jadralca leta, čez nekaj dni bo šel s francoskimi tekmovalci v Dubaj.

Za nastop na olimpijskih igrah v novem razredu se potegujeta tudi Tina Mrak in Jakob Božič. Krmarka Mrakova je v Pekingu nastopila skupaj z Veroniko Macarol, v Franciji prihodnje leto pa v razredu 470 ne bo več regat za ženske posadke, ampak samo za mešane. Mrak in Božič sta svoje prvo skupno veliko tekmovanje, lansko prvenstvo v Turčiji, končala na 10. mestu.

Samo Lozej, Tina Mrak in Jakob Božič Foto: Bojan Kralj/STA

Njun osrednji cilj za leto 2023 je evropsko prvenstvo, je povedala Tina Mrak. "Ta sezona bo podobno kot prejšnja potekala nekako v usklajevanju Jakobovega dela in mojega jadranja v razredu RC44. Vsekakor pa si dolgoročno želiva osvojitve mednarodne olimpijske kvote in posledično nastopa na olimpijskih igrah." V sredo bosta odpotovala na priprave v San Remo.

Nagrado za jadralno društvo leta je prejel JK Pirat Portorož, ki ima največ tekmovalcev v mlajših reprezentancah.

Predsednik JZS Samo Lozej je ocenil, da je bila lanska sezona odlična v mladinskih razredih. Želi si, da bi si pravico do nastopa v Marseillu, kjer bo jadralni del olimpijskih iger leta 2024, izborili Vodišek, Mrak-Božič in vsaj ena od mladink, ki prihajajo na površje.

Samo Lozej in Lina Eržan Foto: Bojan Kralj/STA Priznanje za mladinko leta je prejela jadralka na deski Lina Eržen, ki je bila v mladinski konkurenci tretja tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu v še enem novem olimpijskem razredu, to je iqfoil. Luka Zabukovec je dobil priznanje za najboljšega med mladinci, potem ko je bil drugi na svetovnem prvenstvu za jadralce do 17 let v razredu ILCA6. Najboljša mladinska posadka, Ana Planinšič-Lara Božič, je bila druga na mladinskem svetovnem razredu v razredu 420.

Za najbolj obetavne jadralce so razglasili Marino Vodišek in Vala Eržena. Priznanja za vrhunske dosežke so dobili Matej Valič, posadka Martin Fras-Mija Škerlavaj in Alenka Valenčič. V razredu optimist sta bila najboljša Jaka Valjavec in Lina Sorta. V razredu velikih jadrnic je nagrado dobil Dušan Puh, ki pri 70 letih še vedno dosega dobre rezultate.

Samo Lozej, Dušan Puh in Igor Orlov Foto: Bojan Kralj/STA

Veliko jadro za življenjsko delo je dobil Bogdan (Vilijem) Orel, ki je v preteklih 60 letih prehodil pot od tekmovalca, trenerja, gonilne sile JK Jadro Koper, do funkcionarja v zvezi in klubu, ob tem pa je v vrhunske jadralce vzgojil sina in hčerki, zdaj pa uspešno tekmujejo trije njegovi vnuki.

Viljem Orel Foto: Bojan Kralj/STA