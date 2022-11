Mladi Slovenki bron na MSP v novem olimpijskem razredu

Včeraj popoldne se je v francoskem Brestu končalo mladinsko evropsko prvenstvo za novi olimpijski razred iQFoil, na katem sta v konkurenci 44 deklet in 100 fantov nastopila tudi Lina in Val Eržen. Oba sta jadrala odlično; Lina prvenstvo zaključuje z osvojenim bronom, Val pa je v svoji konkurenci premagal starejše in bolj izkušene jadralce in končal na zelo dobrem 15. mestu.

Razmere so bile težke, bilo je vetrovno in hladno, z vetrom tudi preko 30 vozlov, in naša mlada jadralca sta dokazala, da znata in si upata odjadrati tudi v tako zahtevnih razmerah. V eni od regat v močnem vetru je Lina končala kot druga, ob tem ko so cilj dosegle samo tri jadralke, vse ostale so zaradi premočnega vetra odstopile, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

Igor Eržen je takrat sporočil: "Včeraj smo imeli orkanski veter in ostali smo brez odvoženih regat. Za danes je bila podobna napoved, zjutraj za odtenek šibkejša, zato smo začeli zgodaj. Veter se je hitro krepil in uspeli smo odvoziti tri plove. Ekstremen veter (+30 vozlov) je pokazal, kdo si upa ali zna in Lina in Val sta bila med njimi, saj sta odvozila odlično. Val je že s tem, da je danes startal v zlati skupini, dosegel veliko, vse tri vožnje pa je končal med deset, najboljšo celo na petem mestu. Lini gre vsak dan bolje in vse pohvale za danes. Najboljšo vožnjo je končala na 2. mestu."

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Dobre vožnje skozi celo prvenstvo, kar deset regat je zaključila med prvo peterico, so bile dovolj za osvojitev evropskega mladinskega brona.

Val Eržen je jadral v zlati skupini ter prvenstvo končuje na odličnem 15. mestu. Igor Eržen je navdušeno povedal: "Val Eržen top 15. na evropskem mladinskem prvenstvu (U19)! Kot najmlajši v skupini je prehitel 85 tekmovalcev in to pove vse. Noro dobre vožnje, veliko srce, to je Val Eržen."

