Samo Lozej novi predsednik Jadralne zveze Slovenije

Samo Lozej je bil v Portorožu soglasno izvoljen za novega predsednika Jadralne zveze Slovenije (JZS), doslej je bil eden izmed dveh podpredsednikov. Na skupščini v Portorožu so volili naslednika Aljoše Tomaža, ki je 21. maja po desetletju v vodstvu zveze zaradi osebnih razlogov nepreklicno odstopil z mesta predsednika JZS.

"Zame bo ključno sodelovanje med klubi in jadralci ter da denar mednje čim bolj pravilno razdelimo," je izpostavil Lozej, ki je bil edini kandidat za predsednika, njegov mandat pa bo trajal do 21. decembra 2022.

"JZS bo tudi v zahtevnih časih pandemije novega koronavirusa podpirala ključne posadke, posebej v luči prestavljenih olimpijskih iger, pa tudi SP in EP. Še naprej želimo izpolniti zastavljene cilje v tem olimpijskem ciklusu, to je osvojiti medaljo na OI v Tokiu in tam nastopiti v vsaj še dveh jadralnih razredih," je v svojem programu napovedal Lozej.

Kot svojo prednost je navedel, da ni vpet v neposredno delo kot trener ali prek sorodstvenih povezav s tekmovalci, "ampak kot zaljubljenec v jadranje pomagam pri zagotavljanju sredstev za delovanje JZS".