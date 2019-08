Rok Šmit šesti v finalu SP v Piteštiju

Bohinjski kajakaš Rok Šmit je v finalu svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v romunskem Piteštiju v konkurenci do 23 let priveslal do šestega mesta. Na 500 metrov je veslala tudi kajakašica Mia Medved in se v finalu B med mlajšimi članicami uvrstila na šesto mesto, skpno pa je bila 15.

Šmit je v polfinalni skupini zasedel tretje mesto, kar je zadostovalo za nastop v finalu A, v katerem mu je do kolajne zmanjkala manj kot sekunda. Naslov svetovnega prvaka si je priveslal Nemec Jakob Thordsen, drugi je bil Danec Rasmus Knudsen, tretji pa Novozelandec Kurtis Imrie.

"Je nekaj grenkega priokusa, želel sem si kolajne. Ni bila tako daleč. Je, kar je. Zdi se mi, da sem tekmo kar dobro odpeljal. Danes so bili pač boljši od mene. Z veslanjem sem zadovoljen. Pogoji z vetrom v prsi niso ravno moja prednost na 500 metrov, ampak tekma je bila dobro odpeljana. S prvenstvom sem zadovoljen. Na obeh razdaljah se da še napredovati. Zima bo zanimiva," je povedal Rok Šmit.

Tudi Mii Medved se ni izšlo po načrtu

Visoke cilje pred 500-metrsko tekmo je imela Primorka Mia Medved, ki pa se ji tokrat ni izšlo povsem po načrtu. V polfinalni skupini kajakašic do 23 let je v cilj priveslala kot šesta in se tako uvrstila v finale B. Tudi v finalu B je ciljno linijo prečkala kot šesta, tako da je na tej razdalji zasedla skupno 15. mesto.

"Razočarana sem. Želela sem si A finale. Že v polfinalu, ko sem se usedla v čoln za ogrevanje, se nisem počutila najboljše, nisem čutila zavesljaja. Do 200 metrov sem se še kar dobro držala. V zadnjih, kritičnih, metrih, ko bi morala dati vse od sebe, da pridem naprej, pa enostavno nisem imela moči. Pobralo me je, tako da nisem mogla dati ničesar od sebe. V B finalu sem si želela odveslati dobro tekmo. Lotila sem se drugače, od začetka bolj zadržano, vseeno pa nisem čutila tega, kar bi danes morala. To je to, kar sem lahko dala od sebe," je povedala Mia Medved ob koncu prvenstva.

Mia Medved je v polfinalni skupini kajakašic do 23 let v cilj priveslala kot šesta in se uvrstila v finale B. Foto: Nina Jelenc

Naslov svetovne prvakinje med mlajšimi članicami na 500 metrov si je priveslala Madžarka Noemi Pupp, druga je bila Poljakinja Malgorzata Pulawska, tretja pa Danka Bolette Iversen.

Sprinterji na mirnih vodah v konkurenci mladincev in mlajših članov so zaključili z nastopi na letošnjih največjih tekmovanjih, člane pa čaka najpomembnejša tekma leta ob koncu avgusta, ko bo Szeged gostil svetovno prvenstvo, na katerem bodo delili prve kvote za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

