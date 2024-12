"Vse skupaj mi daje zadovoljstvo. Res vidim velik napredek in lahko rečem, da komaj čakam," nam je z nasmehom na obrazu razlagala Anja Osterman, kajakašica na mirih vodah, potem ko ji zadnja sezona sprva ni šla po načrtu. Danes je primorska športnica spet navdušena in ima visoke cilje.

Najboljši tekmovalki na mirnih vodah pri nas v zadnji sezoni sta bili tokrat dve, in sicer Anja Osterman in Mia Medved. Primorki sta na junijskem evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Szegedu osvojili srebrno kolajno v ženskem kajakaškem dvojcu na 200 metrov, bili pa tudi del mešanega četverca, ki je na svetovnem prvenstvu v Uzbekistanu osvojil četrto mesto.

"Medsebojni odnos je bil res pravi, da tako sem z veseljem trenirala in tekmovala." Foto: Nina Jelenc

Z Mio se ji je sezona obrnila na bolje

Za Anjo Osterman je bila to prva sezona po porodniškem dopustu. Anja je v preteklosti prejela že kar nekaj priznanj, leta 2022 je bila tudi kajakašica leta. Zelo vesela in ponosna pa je bila tudi zadnjega priznanja, ki sta ga dobili skupaj z mlajšo kolegico Mio Medved.

Letošnja sezona se zanjo ni začela najbolje, potem ko ji ni uspelo priveslati do olimpijske kvote za olimpijske igre v Parizu. "Sezona se je v dvojcu z Mio Medved obrnila na bolje. Po neuspeli osvojeni olimpijski kvoti sem bila res nezadovoljna. Nekako nisem želela več nastopiti v enojcu. Vse se je obrnilo, ko sva začeli z Mio skupaj veslati v dvojcu. Spet sem bila navdušena nad veslanjem in bila je tudi dobra volja v čolnu. Medsebojni odnos je bil res pravi, tako da sem z veseljem trenirala in tekmovala. Zagotovo bosta to leto in prav tako ta nagrada ostala v lepem spominu."

Že zdaj vidi napredek pri treningih. Foto: Osebni arhiv

Vse si zapisuje

Enaintridesetletna Koprčanka, ki že nekaj časa živi v Miljah (Muggia) v Italiji, je razkrila, da trenira na vso moč, in ob tem priznala, da je vse skupaj kar naporno, a da ima za prihodnjo sezono spet visoke cilje.

"Oktobra sem začela znova trenirati, vse si zapisujem v zapiske. Spremljam tudi svoj napredek … Tečem hitreje, dvignem več uteži, vati (W) na ergometru so večji. Vse skupaj mi daje zadovoljstvo. Res vidim velik napredek in lahko rečem, da komaj čakam novo sezono," je razlagala Osterman, ki pravi, da je pred njo vseeno še veliko mesecev treninga in da se že veseli prihodnost z Mio Medved.

Anja Osterman je zaposlena v slovenski vojski in na račun tega lahko nemoteno trenira. Foto: Osebni arhiv

"Z Mio bova kombinirali, na katerih tekmah bova tekmovali v dvojcih ali enojcih. To imava še odprto, ker programi še niso dodelani. Ko bo program tekmovanja prišel na splet, se bomo odločili, kje bova veslali skupaj. Prav tako so še odprte priprave. Dogovorili sva se, da bova trenirali v Evropi. Zdaj samo še iščeva, katere dobre tekmovalke bodo v Evropi in glede na to bova načrtovali svoje priprave. Za zdaj še ne veva, kam bova šli. Neke želje so, ampak vse bo jasno, ko bova dobili odgovore od drugih tekmovalk," nam je v krajšem pogovoru povedala Anja.

Preberite še: