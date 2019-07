Mia Medved do še enega finala A, Fartek in Šmit v finalu B

Predzadnji dan evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane, ki poteka v Račicah na Češkem, si je Mia Medved zagotovila finale A na 200 metrov, Rok Šmit in Miha Fartek pa bosta nastopila v finalu B na isti razdalji.

V petek sta si Mia Medved in Rok Šmit priveslala nastopa v finalu A na 500 metrov.

Mia Medved je v svoji polfinalni skupini kajakašic do 23 let na 200 metrov v cilj priveslala kot tretja in si tako zagotovila mesto v velikem finalu. Pred njo sta se zvrstili le Belorusinja Ina Saučuk in Danka Frederikke Matthiesen.

Kot peti je v cilj svoje polfinalne skupine kajakašev do 23 let priveslal Rok Šmit. V finale A je napredovala najhitrejša trojica, ki so jo sestavljali Ukrajinec Dmitro Danilenko, Poljak Bartosz Grabowski in Nemec Dominik Greguric, Šmit pa si je priveslal finale B.

V finalu B bo tudi Miha Fartek. V mladinski konkurenci je bil namreč sedmi v svoji polfinalni skupini ter si tako zagotovil še en nastop na tem prvenstvu. Najhitrejši v tej polfinalni skupini je bil Romun Ionut Nicolaescu, drugi je bil Belorus Ilja Kazlouski, tretji pa Nemec Torben Illtz.