Mia Medved le za malo ob odličje na mladinskem SP

Slovenska sprinterka na mirnih vodah Mia Medved je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Pitestiju poskrbela za izvrsten rezultat. V finalu kajakašic do 23 let je na 200-metrski razdalji namreč osvojila peto mesto.

Rok Šmit in Miha Fartek sta na 200 metrov veslala v finalu B in oba na koncu zasedla skupno 14. mesto, Šmit med mlajšimi člani, Fartek pa med mladinci.

Manj kot sekunda je ločila Mio Medved od kolajne na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v romunskem Piteštiju. V cilj preizkušnje kajakašic do 23 let na 200-metrski razdalji je namreč priveslala kot šesta, a nato napredovala na peto mesto, saj so belorusko tekmovalko diskvalificirali.

"Zelo sem zadovoljna, saj sem od lani zelo napredovala. Zmeraj sem bila boljša na 500 metrov, na 200 metrov se mi je zmeraj nekoliko izmikalo, zdaj pa vidim, da lahko dobro tekmujem tudi na 200 metrov. Nisem daleč za najboljšimi, tako da sem dobila veliko motivacije za naprej," je po izvrstnem nastopu povedala Medvedova, ki jo je nato čakal še nastop v kvalifikacijah na 500 metrov, kjer je v cilj svoje kvalifikacijske skupine priveslala kot tretja in se zanesljivo uvrstila v nedeljski polfinale.

Rok Šmit in Miha Fartek (na sliki) sta na 200 metrov veslala v finalu B in oba na koncu zasedla skupno 14. mesto. Foto: Nina Jelenc

Blizu uvrstitvi v finale A na 200 metrov med mlajšimi člani je bil tudi bohinjski kajakaš Rok Šmit. V polfinalni skupini je namreč zasedel četrto mesto, v finale A pa so napredovali najhitrejši trije. Nato je veslal v finalu B, kjer je v cilj priveslal kot peti. V skupni razvrstitvi na tej razdalji je osvojil 14. mesto.V popoldanskih kvalifikacijah na 500-metrski razdalji je v svoji skupini zasedel drugo mesto in se uvrstil v polfinale.

Enako uvrstitev na 200 metrov - skupno 14. mesto, le da med mladinci, je dosegel še en član bohinjskega kajakaškega kluba Miha Fartek. V mladinskem polfinalu kajakašev na 200 metrov je bil šesti, tako da je tudi on ujel uvrstitev v finale B. V odločilni vožnji dneva je ciljno linijo prečkal kot peti.

Preberite še: