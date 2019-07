Slovenci z bronastim odličjem končali SP na reki Vrbas

Martin Gale (na sliki), Nejc Gradišek in Maj Oštrbenk so v ekipni tekmi zaostali le za Francijo in Češko.

Martin Gale (na sliki), Nejc Gradišek in Maj Oštrbenk so v ekipni tekmi zaostali le za Francijo in Češko. Foto: Urban Meglič/Sportida

Z ekipnimi preizkušnjami v klasičnem spustu se je v Banjaluki končalo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan so na reki Vrbas do kolajne priveslali kanuisti Martin Gale, Nejc Gradišek in Maj Oštrbenk, ki so bili tretji.

Slovenska odprava je tekmovanje uspešno končala, saj so na prvenstvu mladi spustaši skupaj osvojili kar deset kolajn. Devet so jih prejeli v petek, ko so bile na vrsti odločilne tekme v sprintu na divjih vodah, deseto pa danes, ko je mladinska ekipa kanuistov osvojila bron.

Tik pod zmagovalnim odrom je ekipno tekmo končala ekipa kanuističnih dvojcev do 23 let, za katero so veslali Anže Urankar in Tim Novak, Vid Oštrbenk in Maj Oštrbenk ter Martin Gale in Nejc Gradišek.

Nejc Gradišek je nastopil tudi na tekmi kanuističnih dvojcev in končal tik pod stopničkami. Foto: Urban Meglič/Sportida

Ana Šteblaj, Živa Jančar in Helena Domajnko so se na progo podale dvakrat, v mladinskem kajaku in kanuju do 23 let, in obakrat zasedle peto mesto. Tudi mladinska ekipa kajakašev, za katero so veslali Urban Novak, Vid Oštrbenk in Ulan Valant, je klasični spust končala na petem mestu.

V kajakaški ekipi do 23 let so nastopili Anže Urankar, Erazem Šavli in Lenart Stanovnik in priveslali do sedmega mesta.

Naslednje leto mlade spustaše na divjih vodah čaka evropsko prvenstvo, ki ga bo gostil Solkan.

