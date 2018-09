Slovenke kljub napaki napredovale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksandra Podgoršek in Jekaterina Vedenejeva sta se na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Sofiji danes predstavili s kiji. Državna prvakinja Podgorškova je sestavo opravila brez večjih napak, čeravno ne popolno, medtem ko je naturalizirana Rusinja Vedenejeva naredila veliko napako v prestop. Kljub temu sta izboljšali položaj Slovenije.

Slovenska ekipa, poleg Podgorškove in Vedenejeve je v reprezentanci tudi Anja Tomazin, je dan pred koncem tekmovanja, v četrtek bosta Slovenki nastopili še s trakom, tako ekipno napredovala na 18. mesto. Cilj je, da izboljša uvrstitev z zadnjega ekipnega SP leta 2015 - 25. mesto. Vodijo Rusinje pred Bolgarkami in Izraelkami.

"Danes sta obe reprezentantki tekmovali slabše kot včeraj, a ne slabo. Podgorškova je sestavo opravila brez velikih napak, padalo ni nič, reševala je in se borila do konca. Medtem pa je Vedenejeva naredila eno veliko napako, kij je padel v prestop, nato pa je malo nespametno še sama stopila zunaj terena, čeprav bi lahko rekvizit pobrala brez tega odbitka. Vseeno nam gre dobro, tako psihično kot fizično pa bo treba zdržati še nastope s trakom," je iz Bolgarije sporočila vodja ekipe in trenerka reprezentance, Lena Salaujova.

Tudi 17-letna Podgorškova je zadovoljna, ker ji je uspelo rešiti morebitno veliko napako v sestavi s kiji, za katero je prejela 15,400 točke: "Bilo je v redu. Reševala sem se nekajkrat, ampak uspelo mi je. V vaji sem zelo uživala in nastopila samozavestno. Upam, da tudi sestavo s trakom, ki je eden mojih močnejših rekvizitov, oddelam v tem slogu."

Vedenejeva je za nastop prejela 16,100 točke in je kljub današnji napaki na dobri poti v finale mnogoboja. Najboljši v sestavi s kiji sta po prvem dnevu kvalifikacij ruski sestri dvojčici, Dina (20,500) in Arina Averina (19,750).

Prispela še skupinska sestava Danes je v Sofijo že pripotovala tudi skupinska sestava pod vodstvom kapetanke Sare Kragulj, ki jo nastopa čakata v soboto. Za skupinske sestave je letošnje SP že prvo kvalifikacijsko sito za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu. Prve tri reprezentance iz mnogoboja si že priborijo olimpijske vozovnice, le 24 ekip pa se bo na SP prihodnje leto lahko borilo za dodatna mesta na poletnih igrah. To je tudi glavni cilj slovenske vrste - preboj med najboljših 24 reprezentanc.

