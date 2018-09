Dina Averina na SP zlata tako z obročem kot žogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska reprezentanca v ritmični gimnastiki je na 36. svetovnem prvenstvu v Sofiji prvi dan končnih odločitev upravičila vlogo favoritinje in poskrbela, da je dan minil brez presenečenj. Dina Averina je bila namreč zlata tako v finalu z obročem kot žogo, njena dvojčica Arina Averina je bila bronasta z obročem, Aleksandra Soldatova pa srebrna z žogo.

Razplet finalov je minil po pričakovanjih. Dina Averina, trikratna branilka naslova svetovne prvakinje iz Pesara 2017, je pokazala, da tudi v Bolgariji misli resno. Z obročem je z velikansko prednostjo z oceno 20,850 točke slavila zmago pred zasledovalkami.

Srebro je osvojila Izraelka Linoy Ashram (20,000), bron pa je prav tako šel v Rusijo, saj se je kolajne razveselila Arina Averina (19,700). Le kanček športne sreče je v sestavi z obročem zmanjkal naturalizirani Slovenki, Rusinji Jekaterini Vedenejevi, da bi tudi ona za Slovenijo nastopila v finalu najboljše osmerice, a na koncu je Vedenejeva ostala prva rezerva za finale.

Tudi z žogo se je po mnenju sodnic najbolj izkazala Dina Averina (20,300), čeprav je gledalce najbolj prepričala njena kolegica v reprezentanci Aleksandra Soldatova (20,200), a se je zmagovalka kvalifikacij morala zadovoljiti s srebrom.

Da je bil današnji prvi dan finalov vsaj malo slovensko obarvan, pa je poskrbela slovenska mednarodna sodnica Špela Dragaš, sicer trenerka in strokovna vodja v italijanskem klubu Udinese. Njena varovanka Alexandra Agiurguculese (19,900), ki vsako leto nastopa tudi pred ljubljanskim občinstvom na turnirju MTM Narodni dom, je za azzurre namreč osvojila bronasto kolajno z žogo.

V četrtek in petek se nadaljujejo kvalifikacije s kiji in trakom ter ekipno tekmovanje. Slovenija v postavi Vedenejeva, Aleksandra Podgoršek in Anja Tomazin je po polovici tekmovanja na 20. mestu.