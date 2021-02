Vedenejeva na stopničkah v Moskvi

Šestindvajsetletna Rusinja, ki sicer živi in trenira v matični domovini, zadnja leta pa nastopa za Slovenijo, je v Rusiji dobro začela olimpijsko leto 2021. Zadnja velika tekma je bila novembrsko evropsko prvenstvo v Kijevu, edina večja tekma za ritmičarke v koronskem letu 2020, Vedenejeva pa je takrat s 13. mestom zaostala za svojim ciljem - uvrstitvijo med najboljšo osmerico. Prvenstvo sicer zaradi okrnjene konkurence, nastopile niso niti Rusinje, ni štelo kot kvalifikacije za Tokio.

A letos bodo še priložnosti. Za ogrevanje je Vedenejeva na veliki nagradi Moskve, tekma je bila zaradi koronske pandemije pričakovano slabše zasedena kot sicer, uspešno opravila svoje delo in v mnogoboju zasedla osmo mesto ter se uvrstila v vse štiri finale z rekviziti. V finalih je ponovila dobre predstave in s trakom tako kot lani zasedla tretje mesto, z žogo in obročem je bila četrta, s kiji pa peta, kar je dober obet za nadaljevanje sezone.

Pričakovano je slavila Dina Averina. Foto: Reuters

Pričakovana zmaga prve favoritinje

Najuspešnejša tekmovalka prve VN je bila na domačem terenu pred gledalci - dvorana je bila lahko 50-odstotno zasedena - pričakovano večkratna svetovna in evropska prvakinja Dina Averina, prva favoritinja tudi za olimpijski naslov v Tokiu. "Zelo smo pogrešale tekmovanja z gledalci na tribunah, saj te običajno oni kar ponesejo na tekmovalni tepih in so velika spodbuda. Čeprav se nisem najbolje počutila te dni, me je podpora občinstva dodatno podžgala. Trdo sem trenirala, vendar je moje telo očitno med prisilnim enoletnim premorom izgubilo občutke, kako je tekmovati," je po nastopih za rusko agencijo Tass povedala Averina.

Najpomembnejša tekma sezone pred EP v Varni (9. - 13. junij) in nato OI bo za ritmičarke sicer konec marca, ko se bodo na svetovnem pokalu v Sofiji med 26. in 28. marcem borile za vstopnice za poletne OI, so sporočili pri Mednarodni gimnastični zvezi (Fig).

