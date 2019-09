Ruskim ritmičarkam še sedma zmaga na SP v Bakuju

Ruske ritmičarke so na 37. svetovnem prvenstvu v Bakuju za zdaj nepremagljive. Potem ko so med posameznicami osvojile ekipni naslov, Dina Averina je postala kraljica mnogoboja in dodala še tri zlate kolajne v finalih, eno pa Jekaterina Seleznjova, so danes osvojile še naslov prvakinj v skupinskih sestavah. Skupno imajo že sedem zmag.