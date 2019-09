Vedenejeva bo še trepetala za olimpijski nastop

Na 37. svetovnem prvenstvu, glavnem kvalifikacijskem situ za olimpijske igre 2020, bodo podelili prve olimpijske vozovnice za Tokio za posameznice. Prvih 16 iz današnjega finala mnogoboja, nastopata po največ dve telovadki na državo, namreč že pridobi mesta za svojo državo na OI 2020.

Prve so finale mnogoboja opravile telovadke, ki so bile v kvalifikacijah razvrščene od 13. do 24. mesta, med njimi tudi Vedenejeva, popoldan nastop čaka še najboljših dvanajst iz štiridnevnih kvalifikacij.

Izkušena 25-letna Rusinja s slovenskim potnim listom, ki je v svoji želji po olimpijskem nastopu začasno zatočišče našla v Sloveniji in lani pridobila državljanstvo, je v prvem današnjem nastopu, vaji z žogo, naredila veliko napako, ki ji je bržkone, če ne bo večjih presenečenj med najboljšimi, že odnesla neposredno uvrstitev v Tokio.

V slovenskem taboru so se po prejeti oceni za sestavo z žogo pritožili in po pritožbi so sodnice oceno zvišale na 18,650 točke. Po prvi rotaciji je bila tako Vedenejeva deseta, nato pa je preostale tri sestave prikazala zelo dobro, brez večjih napak (kiji/20,800, trak/19,100, obroč/20,100), napredovala po lestvici in v dirki za "top 4" v B-skupini z zbirom 78,650 točke za las zasedla peto mesto. Za tako želenim četrtim mestom, ki bi že takoj pomenilo OI 2020, ji je zmanjkalo le 75 tisočink točke.

Sicer mora nastopiti še najboljših dvanajst iz kvalifikacij, da bo znana končna uvrstitev Vedenejeve na tem SP, a v najslabšem primeru bo 17., kar pomeni, da bo tudi ta dosežek bržkone dovolj za Tokio. A na končen razplet olimpijskih kvalifikacij bo treba počakati do aprila 2020.

Prvenstvo v Bakuju se bo v soboto nadaljevalo s skupinskimi sestavami. Tri reprezentance, Bolgarija, Rusija in Italija, so si olimpijski nastop zagotovile že na lanskem SP, z letošnjega prvenstva pa bo olimpijske vozovnice pridobilo še pet najboljših iz mnogoboja.

Slovenk ne bo na prvenstvu v skupinskih sestavah, ker se na prvem kvalifikacijskem situ za OI, lanskem SP, niso prebile med najboljših 24 ekip. Pristale so na 26. mestu.

