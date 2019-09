Vedenejeva še naprej na dobri poti do Tokia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske reprezentantke v ritmični gimnastiki so se na 37. svetovnem prvenstvu v Bakuju danes predstavile s trakom. Najbolje se je odrezala Jekaterina Vedenejeva (18,400 točke), ki lovi uvrstitev v finale mnogoboja in tam nato prvo 16-erico. Najboljših 16 bo namreč za državo pridobilo neposredno uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu leta 2020.

Poleg izkušene, 25-letne Vedenejeve, Rusinja, ki je lani pridobila slovenski potni list, sta danes s trakom za čim boljšo ekipno uvrstitev nastopili še 18-letna Aleksandra Podgoršek in 19-letna Iza Zorec.

Vedenejeva brez večjih napak, Podgorškova z dvema velikima

"Katja je tudi danes nastopila dobro, brez večjih napak, in je na dobro poti do cilja. Aleksandra je naredila dve veliki napaki, eno srednjo, sicer pa so bile težine zelo lepe. Iza pa je nastopila po svojih zmožnostih, dobro, brez večjih napak, morda nekoliko premalo suvereno," je iz Bakuja sporočila trenerka reprezentance Lena Salaujova.

Podgorškova, ki je svoj program na tem svetovnem prvenstvu zaradi poškodbe, zaradi katere je morala počivati dva meseca, oklestila na le dva nastopa (namesto štirih), se je po le 14 dnevih treninga na tem SP že uspešno predstavila z žogo, danes pa še s trakom. V sestavi je naredila nekaj napak in za prikazano prejela okroglih 15 točk, Zorčeva pa je nastopila brez večjih napak, za kar je prejela 13,700 točke.

Aleksandra Podgoršek: Za nastop sem se odločila le zato, da pomagam reprezentanci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Aleksandra zaradi bolečin komaj hodi

Podgorškovo po vrnitvi v domovino čaka nov pregled z magnetno resonanco, saj, kot pravi, komaj hodi od bolečin. "Škoda je za napake s trakom, saj bi sicer lahko posegla tudi prek 18 točk. A dejstvo je, da v le dveh tednih preprosto nisem mogla nadoknaditi mesecev treningov in za to prvenstvo nisem bila dobro pripravljena. Za nastop sem se odločila le zato, da pomagam reprezentanci," je iz Azerbajdžana sporočila mlada telovadka.

Slovenija je med 42 reprezentancami dan pred koncem ekipne tekme na 23. mestu.

Želena dvanajsterica je težko ulovljiva

V četrtek se bodo končale kvalifikacije posameznic, Slovenke bodo za konec nastopile s kiji. Zadnji dan kvalifikacij bodo čim boljšo ekipno uvrstitev lovile Vedenejeva, Zorčeva in Aja Jerman. Že zdaj pa je jasno, da bo težko uloviti tako želeno dvanajsterico.

Poleg tega, da bo znana končna ekipna uvrstitev Slovenk, bo znano tudi, katerih 24 se je uvrstilo v finale mnogoboja. Vedenejeva je ta prvi korak na poti do cilja bolj kot ne že izpolnila, saj je ta čas v mnogoboju na 14. mestu.

Za konec dneva pa bodo prireditelji podelili še dva kompleta odličij za finale s kiji in trakom. Prvi dve zmagi tega prvenstva sta šli pričakovano v Rusijo. Jekaterina Seleznjova je postala svetovna prvakinja z obročem, Dina Averina pa z žogo.

