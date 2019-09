Vedenejeva z odliko odprla nastope na SP

Baku je v zadnjih letih najbolj pogosto prizorišče večjih tekmovanj v ritmični gimnastiki, gostil je števila evropska prvenstva in svetovne pokale, po 14 letih pa se je v azerbajdžansko prestolnico vrnilo tudi svetovno prvenstvo, ki bo do 22. septembra. Prvenstvo ni pomembno le zaradi boja za svetovne naslove, temveč zlasti zaradi kvalifikacij za OI 2020.

Na prvenstvu posameznic in skupinskih sestav nastopa več kot 300 ritmičark iz 62 držav, Slovenke so danes odprle kvalifikacijske nastope z žogo.

Katja brezhibna, Aleksandra naredila napako

"Katja je brezhibno opravila svojo sestavo, res super! Pokazala je lepe piruete, lepe težine, v vajah ne tvega preveč in res je bila zelo zanesljiva," je iz Bakuja o zelo uspešni predstavi z žogo izkušene, 25-letne Vedenejeve povedala trenerka reprezentance Lena Salaujova. Vedenejeva je po polovici opravljenih nastopov z žogo na sedmem mestu, Podgorškova pa na 23.

"Dobro je tekmovala tudi Aleksandra, vse težke elemente in težine je uspešno naredila, nato pa je po trenutku nezbranosti naredila napako pri ujemu, tudi potne roke so prispevale svoje. A ne glede na to, smo lahko tudi z njo zadovoljni, saj nenazadnje po dveh mesecih premora zaradi poškodbe trenira komaj 14 dni in neverjetno je, da je prišla do takšne forme v tako kratkem času," je dodala Salaujova.

Komaj 18-letna Aleksandra Podgoršek je po nastopu priznala, da je bilo treme preveč. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Treme je bilo enostavno preveč"

Komaj 18-letna Podgorškova je po nastopu priznala, da je bilo treme preveč. "Glede na to, da po poškodbi treniram šele dva tedna, bi morala biti zelo zadovoljna. A treme je bilo enostavno preveč. Ne počutim se dovolj dobro pripravljena za to najvišjo raven tekmovanja," je dejala mlada ritmičarka.

In prav poškodba Podgorškove je velik hendikep za slovensko ekipo v Bakuju, ki jo sestavljata še Aja Jerman in Iza Zorec, je pred odhodom poudarila predsednica strokovnega odbora Lena Jakubovska, ki v Azerbajdžanu opravlja vlogo mednarodne sodnice.

"Katja s polnim programom, preostala tri dekleta pa vsaka s po dvema vajama"

"Naš primarni cilj je uvrstitev na olimpijske igre. A tudi ekipno se želimo čim bolj približati prvi dvanajsterici. To bo po poškodbi Podgorškove precej težje. Junija smo načrtovali, da se bosta Katja in Aleksandra vsaka predstavili s po štirimi sestavami, se obe borili za olimpijsko normo, a nam je poškodba prekrižala načrte. Tako bo Katja nastopila s polnim programom, preostala tri dekleta pa vsaka s po dvema vajama," je pojasnila Jakubovska. Slovenke so bile na prejšnjem SP ekipno enajste.

V torek slovenske ritmičarke čakata nastopa z obročem, Slovenijo bosta zastopali Vedenejeva in Jermanova, organizatorji pa bodo že podelili tudi prva dva kompleta kolajn za najboljšo osmerico z obročem in žogo. V sredo se bodo nadaljevale kvalifikacije s kiji in trakom.

Preberite še: