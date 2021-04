Pred dvema letoma so ji diagnosticirali levkemijo, zdaj si je priborila OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonska plavalka Rikako Ikee, junakinja azijskih iger leta 2018, si je le nekaj več kot dve leti potem, ko so ji diagnosticirali levkemijo, zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Na japonskih kvalifikacijah je zmagala v disciplini 100 metrov delfin, njen čas 57,77 ni zadostoval za posamični nastop v Tokiu, bil pa je dovolj za uvrstitev v japonsko štafeto, poroča AFP.

Japonska plavalka je od februarja 2019 v bolnišnici preživela deset mesecev, na treninge pa se je vrnila marca lani.

"Nisem bila tako samozavestna kot na kvalifikacijah pred petimi leti. Nisem pričakovala, da bi lahko že zdaj zmagovala in da bi lahko nastopila na domačih igrah. Misli sem že usmerila na igre leta 2024," je bila presrečna 20-letna Ikeejeva, ki je na azijskih igrah leta 2018 osvojila šest zlatih in dve srebrni kolajni. Je tudi svetovna mladinska rekorderka na 50 metrov prosto in 50 metrov delfin.

