Japonska kraljica plavanja po hudi bolezni zapustila bolnišnico

Japonska plavalka Rikako Ikee, ki so ji v začetku leta odkrili levkemijo, je po desetih mesecih zapustila bolnišnico in povedala, da je njen cilj nastop na olimpijskih igrah 2024 v Parizu. Devetnajstletnica je povedala, da je za njo težka in naporna borba in da bo zdravljenje nadaljevala z obiski bolnišnice.