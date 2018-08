Japonka spisala zgodovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rikako Ikee je osvojila še šesto zlato odličje in postala rekorderka azijskih iger.

Osemnajstletnica je na 50 m prosto zmagala že v svoji predtekmovalni skupini, na koncu pa ji je uspelo priplaviti tudi do naslova. Že pred tem je zlato osvojila na 50 m delfin, 100 m delfin, 100 m prosto, 4x100 m prosto in 4x100 m mešano.

"Sovražim poraze," je pred zadnjim finalnim povedala Ikeejeva, ki bi v domačem Tokiu lahko postala obraz olimpijskih iger 2020.

V finalu na 50 m prosto je drugo mesto osvojila Kitajka Liu Xiang, ki je imela tudi drugi čas predtekmovanja, na 50 metrov hrbtno pa je med tednom postavila nov svetovni rekord, ki zdaj znaša 26,98 sekunde.

Ikeejeva je po finalu povedala, da je na svoj dosežek zelo ponosna in da bo ključno, kako ta nastop pretvoriti v še več osvojenih zlatih odličij na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah, ki sledita v prihodnjih dveh letih.

Japonska plavalka je s šestim osvojenim naslovom presegla rojakinjo Yoshimi Nishigawa, ki je na azijskih igrah 1970 osvojila pet zlatih medalj.

Ikeejeva je že pred tem s petim osvojenim zlatom postala šele osma športnica, ki je na enih igrah osvojila vsaj pet zlatih odličij in sedma športnica, ki je osvojila sedem medalj kakršnega koli leska.

Le severnokorejski strelec So Gin Man, ki je leta 1982 na igrah osvojil sedem zlatih odličij, se je odrezal bolje kot Japonka, ki bo z azijskih iger odšla s šestimi.

Na igrah so sicer zabeležili tudi prvi primer dopinga, in sicer so pri jemanju nedovoljenih poživil ujeli rokoborca Rustema Nazarova iz Turkmenistana.

