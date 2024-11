Reprezentanti v Celju nizali osebne rekorde

Že v soboto je Janja Šegel dosegla tudi osebni rekord na 100 m hrbtno, zmagala pa tudi na 100 m mešano in 200 m prosto.

"Osebnih rekordov sem vedno vesela. Glede na sobotno plavanje na 100 m hrbtno pa sem si danes želela še kakšno sekundo boljši čas. Morda je bilo krivo to, da te discipline že dolgo nisem plavala in jo je bilo težko odplavati pravilno. A v celoti gledano sem zelo zadovoljna, predvsem sem pozitivno presenečena s kravlom, saj tega nisem trenirala prav posebej," je bila po tekmi v mestu ob Savinji zadovoljna koroška olimpijka.

Katji Fain pomagali Korošici

Katja Fain je v nedeljo dvakrat popravila osebni rekord na 50 m delfin, ura pa se je ustavila pri 27,82. Izdatno sta ji v finalu pomagali tudi Korošici Hana Sekuti in Nija Gerdej z izidoma 27,90 in 28,17. Na 400 m mešano je Fain že dopoldan zmagala s 4:43,35. V soboto je Fain dosegla osebni rekord na 100 m hrbtno, kjer je osvojila tretje mesto, zmagala pa na 200 m mešano.

"Bolj se posvečam mešani tehniki, kar se pozna, in dosegla sem osebna rekorda v delfinu in hrbtu. Res pa je, da teh disciplin že dolgo nisem plavala zares. Na 200 in 400 m mešano je bilo v redu, izidi so dobri, saj sem še v polnem treningu in vrhunskih dosežkov še nisem pričakovala," je nastope ocenila olimpijka mariborskega Branika. Naslednji test jo čaka prihodnji konec tedna, ko bo na generalki za SP testirala tudi formo na 200 m delfin.

Anže Ferš Eržen zdaj čaka povabilo selektorja Gorazda Podržavnika. Foto: Plavalna zveza Slovenije

Zdaj čaka povabilo selektorja

Ilirijan Anže Ferš Eržen, ki je lovil normo za nastop na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, je že v soboto izboljšal osebni rekord na 200 m mešano in se mu zelo približal na polovični razdalji. V nedeljo je prepričal z drugim najboljšim slovenskim dosežkom vseh časov na 400 m mešano, 4:14,54, osebni rekord je s 25,28 dosegel tudi na 50 m hrbtno.

"Osebni rekordi so vedno potrditev dobrega dela, a kot vselej si plavalci želimo še več. Odplaval sem korektno, brez večjih napak, težko pa je nastopiti brez prave konkurence. Še najbolj mi je žal tekme na 100 m mešano, kjer sem zelo dobro začel na prvih 50 metrih, nato pa v prsnem slogu nekako nisem pravilno začutil zavesljaja in ujel vode ter tam pustil dragocene desetinke," je po tekmi povedal plavalec.

Zdaj bo Ilirijan nestrpno čakal, ali bo glede na formo na zadnjih dveh tekmah vendarle dobil povabilo selektorja Gorazda Podržavnika za nastop na SP decembra v 25-metrskih bazenih v Budimpešti. "Želja seveda je," pravi plavalec.

V nedeljo je z 28,11 na 50 m hrbtno prijetno presenetila tudi mlada Velenjčanka Najya Hana Jukić.

