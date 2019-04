Pri obnovi katedrale Notre-Dame bo pomagal tudi Mok

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je danes sporočil, da bo za obnovo katedrale Notre-Dame prispeval 500 tisoč evrov in tako pripomogel, da bi bila obnova znamenite cerkve končana do olimpijskih iger 2024, ki jih bo tega leta gostila francoska prestolnica.

"Cilj, da bi bila obnova končana do Pariza 2024, bo za vse nas dodatna motivacija. Francozi so v hipu povezali notredamsko katedralo in olimpijske igre Pariz 2024 in to se je dotaknilo celotnega olimpijskega gibanja in posebno Moka," je predsednik Moka Thomas Bach dejal v pismu predsedniku pariškega organizacijskega odbora Tonyju Estanguetu.

Donacija Moka se tako pridružuje že zbranim donacijam v višini 850 milijonov evrov, ki so jih ponudili posamezniki in organizacije, odkar je v ponedeljek zvečer izbruhnil požar.

