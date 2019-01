Pretresljivo ozadje senzacije, ki je obnorela internet #video

Gimnastična predstava Katelyn Ohashi na univerzitetnem tekmovanju Collegiate Challenge, ki je v zadnjih štirih dneh povsem prevzela internet, ima na spletnem portalu YouTubu že več kot 11 milijonov ogledov.

Ohashijeva, v mlajših kategorijah prvo ime ameriške gimnastike, ki je na vrhuncu svoje kariere premagovala tudi Simone Biles, trenutno najbolj izpostavljeno telovadko na svetu, si je za svoj nastop prislužila čisto desetko, kar je v gimnastiki najvišja ocena. To je njena tretja desetka za izvedbo vaje na parterju.

Katelyn Ohashi o svojem življenjskem popotovanju:

Ohashijeva, sicer nekdanja članica ameriške gimnastične reprezentance, trenira pod okriljem priznane ameriške trenerke Valorie Kondos Field in tekmuje za univerzo UCLA.

Svoje sanje o športni karieri na najvišji ravni je opustila že leta 2015. Razlog? Poškodbe, telesna in duševna izgorelost, ki jo je sprožilo pehanje za popolnostjo, ter norčevanje iz njenega telesa in splošne podobe.

Leta 2017 je na spletu začela objavljatiS šokantno odkritostjo je želela spodbuditi javno debato o pojmovanju telesa športnika."Vajena sem se zbujati z okusom po krvi ali železu v svojih ustih. Od lakote bi lahko bruhala," je v svoj dnevnik zapisala junija 2010, ko je imela komaj 13 let. Pri 16 letih je bila še bolj kritična do sebe in lastnega telesa. "Gnusim se sama sebi," je zapisala.