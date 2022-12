Poletne OI mladih po novem šele leta 2026

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sporočil, da bodo četrte poletne olimpijske igre mladih v Dakarju v Senegalu po novem med 31. oktobrom in 13. novembrom 2026.

Prve olimpijske igre na sploh v Afriki bi morale biti že letos, a so jih prestavili že leta 2020 zaradi pandemije covida-19.

"Predlog za nov termin je bil na podlagi šolskih in univerzitetnih urnikov, da bi čim bolje odgovarjali učnim načrtom športnikov, vremenskih razmer in drugih mednarodnih športnih dogodkov," so zapisali pri Moku.

