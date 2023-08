Po srčnem zastoju že trenira brez omejitev

Igralec ameriškega nogometa Damar Hamlin, ki je januarja med tekmo lige NFL doživel srčni zastoj in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, se je brez omejitev vrnil k treningom. Petindvajsetletni član Bufallo Bills bo lahko brez omejitev spet igral na profesionalni ravni.

Damar Hamlin je drugega januarja med tekmo proti Bengalsom v Cincinnatiju doživel srčni zastoj, rešila pa ga je hitra reakcija zdravnikov, ki so na igrišču izvajali oživljanje. Sedem mesecev po srčnem zastoju so mu zdravniki dovolili vrnitev v ameriški nogomet brez omejitev.

Ekipe lige NFL so konec julija začele priprave na novo sezono. Z Billsi tudi Damar Hamlin. Foto: Reuters "Sprejel sem odločitev. Obdelujem na tisoče čustev. Moja moč je zakoreninjena v moji veri in moja vera je močnejša od katerega koli strahu. Trenutno grem dan za dnem. Grem na trening, nočem izgubiti fokusa. Osredotočen sem na eno obdobje, eno sekundo, eno igro, korak za korakom," je povedal Hamlin za ligo NFL. Na prvem treningu so ga prišli pozdraviti starši in brat, prišel je tudi generalni direktor Buffala, Brandon Beane.

"Super je. To jutro sem močno objel Damarja. Zelo sem ponosen nanj in na to, kje je. Mentalna moč, ki jo je ta mladenič pokazal, odkar je skoraj izgubil življenje, je neverjetna," je dejal Beane. Nova sezona lige NFL se bo začela sedmega septembra, super bowl pa bo 11. februarja prihodnje leto v Nevadi.