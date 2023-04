Igralec ameriškega nogometa Damar Hamlin, ki je med tekmo lige NFL v začetku januarja doživel srčni zastoj in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, bo lahko brez omejitev spet igral na profesionalni ravni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegov klub v ligi NFL Buffalo Bills je danes sporočil, da je Hamlin uspešno prestal zdravniške preglede in se bo lahko vrnil v ekipo.

"Dobil je polno zeleno luč. Lahko se vrne in prepričan sem, da bo zelo motiviran, to je bil njegov glavni cilj," je sporočil direktor kluba Brandon Beane. Pojasnil je, da je, odkar se je nogometaš vrnil v bolnišnico v Buffalu, imel več pregledov pri specialistih, zadnjega prejšnji teden.

"Vsi se strinjajo, da se lahko popolnoma brez omejitev vrne na teren. Nič drugače kot pri drugih igralcih, ki se vračajo po poškodbah," je še dodal Beane.

Hamlin, marca je dopolnil 25 let, se je po udarcu tekmeca na dvoboju s Cincinnatijem 2. januarja zgrudil in obležal na igrišču. Tam ga je zdravniška ekipa oživljala, v kritičnem stanju pa so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je nato dobro okreval. Hitro so ga premestili v domačo bolnišnico v Buffalu, 11. januarja je že bil v domači oskrbi.

Konec januarja je tako že lahko s tribun spremljal zadnjo tekmo soigralcev v rednem delu sezone, ogledal si je tudi prestižni Super Bowl, finalno tekmo lige NFL.

