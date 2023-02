Hamlin bo še lahko igral v NFL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec ameriškega nogometa Damar Hamlin, ki je med tekmo lige NFL v začetku januarja doživel srčni zastoj in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, bo še lahko igral na profesionalni ravni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil uradni zdravnik združenja profesionalnih igralcev lige (NFLPA) Thom Mayer, bo 24-letnik spet lahko igral tudi v ligi NFL.

"Zagotavljam vam, da bo Damar Hamlin spet igral profesionalni nogomet," je dejal Mayer.

Hamlin, član ekipe Buffalo Bills, se je po udarcu tekmeca na dvoboju s Cincinnatijem 2. januarja zgrudil in obležal na igrišču. Tam ga je zdravniška ekipa oživljala, v kritičnem stanju pa so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je nato dobro okreval. Hitro so ga premestili v domačo bolnišnico v Buffalu, 11. januarja je že bil v domači oskrbi.

Konec januarja je tako že lahko s tribun spremljal zadnjo tekmo soigralcev v rednem delu sezone.

Združenje NFLPA je sporočilo tudi, da je Hamlin prejemnik letošnje nagrade Alan Page za družbeno udejstvovanje. Njegova fundacija Chasing M, s katero je zbiral sredstva za nakup igrač v svojem domačem okrožju v Pittsburghu, je po njegovih zdravstvenih težavah doživela izjemen razmah. Namesto pričakovanih nekaj tisoč dolarjev na spletni strani za zbiranje sredstev so v fundaciji do zdaj zbrali že devet milijonov dolarjev.

"Stvari nikoli ne jemljem za samoumevne. Vedno si bom prizadeval za skupnost, iz katere prihajam. To, da ji lahko nekaj vrnem, je velik del mene. S to nagrado bo poslanstvo še lažje," je ob tem dejal Hamlin.