Mladi vaterpolisti pametnejši od svojih staršev

Če starši niso lepo športno vzgojeni, pa družinsko čast rešujejo otroci, ki so veliko bolje poučeni o pravilih športne igre od starševskih nestrpnežev. Mladi vaterpolisti so brez starševske navzočnosti v Beogradu le pripeljali do konca tekmo, ki je bila prekinjena zaradi pretepa staršev dve minuti in 50 sekund pred koncem obračuna.

Čas, ki jim je bil še na razpolago, so izkoristili za razigravanje, podajanje žoge, nato pa so ob koncu tekme zmagovalca določili z metanjem kovanca. Ob prekinitvi je bil izid tekme med mestnima tekmecema Partizanom in Beogradom 5:5. Ob metanju kovancev pa se je srečna stran obrnila v korist Partizana, ki je neslavno prekinjeno tekmo beograjskih rivalov mlajših srbskih vaterpolskih selekcij - ta tekma sicer ni odločala o ničemer - dobil s 6:5, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vsesplošni kaos na otroški vaterpolski tekmi v Beogradu:

V klubih Partizan in Beograd so se strinjali, da bodo vseeno tekmo odigrali do konca, pred praznimi tribunami na bazenu v kompleksu Banjica. Partizanovci so se tudi odločili, da bodo suspendirali trenerja Sinišo Budraka, njegova izključitev je bila namreč povod za incident, ki je poskrbel za starševsko sramoto in neslavno srbsko vaterpolsko publiciteto.

Starši 14-letnih vaterpolistov Partizana in Beograda so v ponedeljek poskrbeli za medijsko pozornost, ki si jo niso želeli. Očetje so se tepli, matere vlekle za lase, dedek pa je bil celo pripravljen uporabiti letev, na koncu je morala posredovati celo policija, mladi vaterpolisti pa so zbegani spremljali starševsko sramoto na tribunah ter iz vode mirili starše, da naj se nehajo tepsti, je o incidentu poročal srbski tisk.

Preberite še:

"Sem zgrožen, zbegan. Turnir je bil v naši pristojnosti, ampak mislim, da bomo morali prav vsi v vaterpolski zvezi Srbije zagristi v to kislo jabolko. To, kar se je zgodilo, ni bilo normalno. Je zelo škodljivo za naš šport. Še enkrat se je potrdilo, da starši povsem napačno razumejo svojo vlogo v vzgoji otrok, da prek njih zdravijo svoje frustracije. To je resen družbeni in psihološki problem, s katerim bi se morali pozabavati psihologi, psihiatri, na žalost pa tudi organi reda in miru in tožilstvo," je po incidentu za spletno stran Sportskega žurnala opozoril predsednika Beograda Petar Đukić.

Bodo starši odslej navijali pred vrati?

Generalna direktorica vaterpolo kluba Partizan Tatjana Rakas pa je za Tanjug sporočila, da bodo disciplinski komisiji predlagali, da staršem do konca sezone prepovejo prihod na tekme.

Iz uprave Partizana so staršem prek medijev še sporočili: "Morda je vaš otrok nadarjen za pisatelja, zdravnika, čevljarja ali košarkarja. Vendar pa svoje neuresničene ambicije ne prenašajte na te mlade ljudi, ki jih učite napačnih vrednot. Nisi boljši, če poškoduješ nasprotnika, nisi močnejši, če uporabiš surovo moč. Ne učite otrok o tem, da se stvari rešujejo na takšen način, ni nam pomoči, če ne bomo tega preprečili s skupnimi močmi."