Plavalno DP v znamenju vrnitve Šeglove in rekordov mladih

Janja Šegel je slavila na 50 in 100 m prosto ter 100 in 200 m hrbtno. Foto: Reuters

Slovensko plavanje je med petkom in nedeljo v Kranju še enkrat več postreglo s prvenstvom brez elite. Osrednja pozornost je bila zato namenjena nastopu povratnice po poškodbi ravenske olimpijke Janje Šegel ter mladim, ki so presenetili s številnimi novimi rekordi.

Šeglova je po pričakovanju slavila na 50 in 100 m prosto ter 100 in 200 m hrbtno. Na 50-metrski razdalji ji je zmago z novim kadetskim in mladinskim rekordom 28,06 odnesla klubska kolegica Nija Gerdej. "Njej to res privoščim in zelo sem bila vesela tudi njenega dosežka," je poraz športno pokomentirala koroška olimpijka.

V Kranju je želela preveriti formo po poškodbi, a je tik pred prvenstvom zbolela, zato bo morala na odgovore o pravi pripravljenosti še počakati. "Glede na to, da spet treniram normalno, sem res želela vedeti, kje sem in koliko posledic je pustila pavza. Zdaj bom to videla spomladi, nekateri odgovori pa bodo jasni kmalu, saj me že januarja čakajo zahtevne višinske priprave."

Šeglova je bila v Kranju najbolj zadovoljna z dosežkoma na 50 in 100 m hrbtno, najslajša pa je bila zmaga na 4 x 200 m prosto, kjer je lovila zaostanek 4,7 sekunde, ki jo je v zadnjo predajo odnesla plavalka Olimpije Iza Bricelj. S kančkom športne sreče so se Korošice veselile prvega mesta z naskokom štirih stotink sekunde.

Vsi cilji pri Šeglovi za naprej pa so usmerjeni na svetovno prvenstvo v Fukuoki prihodnje leto.

15-letnik podira rekorde

Bor Vran Benkovič je postavil nove kadetske in mladinske rekorde na 100 in 200 m mešano ter 100 in 200 m prosto. Foto: osebni arhiv Širša plavalna javnost, ki podrobno spremlja dosežke, pa ob reprezentantih najbolj spremlja 15-letnega Bora Vrana Benkoviča. Plavalec Branika je v Kranju postavil nove kadetske in mladinske rekorde na 100 in 200 m mešano ter 100 in 200 m prosto. Gre za dosežke, ki jih je pred tem postavila generacija plavalcev s Petrom Mankočem v glavni vlogi.

"V vsakem štartu poskušam dati svoj maksimum in se čim manj obremenjevati z rezultati. Če je pa to državni rekord ali pa absolutne stopničke, pa toliko bolje. Ja, kar dobro sem odplaval discipline, ki sem jih imel na sporedu," je ob robu tekme povedal Vran Benkovič, ki je postal absolutni prvak na 100 in 200 m mešano ter 100 m delfin.

Vran Benković pa ni edini med mladimi plavalci, ki opozarja nase. Z rekordi sta presenečala tudi Ljubljančana Svit Popović in Filip Podobnik ter Velenjčan Matic Bizjak Jambrović. In stroka že opozarja, da ima slovensko moško plavanje trenutno v kadetski kategoriji odlično generacijo, ki bi lahko bila podobno močna kot generacija pred desetletjem in več.

V ženski kategoriji je rekorde podirala že omenjena ravenska kadetinja Nija Gerdej.

Po pričakovanju so več članskih naslovov osvajali Tia Primc (Ilirija), Tina Čelik (Triglav), Sara Mihalič (Olimpija), Jaš Berložnik (Ravne), Sašo Boškan (Triglav) in drugi plavalci, ki že dlje časa krojijo vrh slovenskega plavanja.

Velja pa opozoriti na trend Plavalne zveze Slovenije, da državna prvenstva prireja v obdobju velikih mednarodnih tekmovanj in brez najboljših. Po eni strani gre za razvrednotenje prvenstva, po drugi pa za pomembno onemogočanje stika mladih s slovensko elito, ki jih je v zadnjih letih, ko je kakovost slovenskih mitingov padla, vse manj.

