Schwietert postavil najboljši izid, uspešna vrnitev Šeglove

Uvodni dan zimskega odprtega združenega prvenstva Slovenije v plavanju je s časom 1:47,15 najboljši izid postavil zmagovalec na 200 m prosto, plavalec Triglava Ben Schwietert. Sekundo in 23 stotink za njim je v cilj priplaval kadet Bor Vran-Benkovič (Branik Maribor), ki je poskrbel za kadetski državni rekord. Ta je zdaj 1:48,38.

Po dvakrat sta zmagala ilirijanka Tia Primc (200 m prosto in 50 m delfin) in tekmovalec Ljubljane Jaš Berložnik (100 m prsno in 400 m mešano).

Na 200 m hrbtno, kjer se je med plavalci zmage pričakovano veselil Primož Šenica Pavletič (Ljubljana), so pri dekletih gledalci videli trojno zmagoslavje Ravenčank, najhitrejša pa je bila povratnica po poškodbi Janja Šegel, ki ji je sicer zadnji teden nekaj moči vzela tudi bolezen z visoko temperaturo. Šeglova se je ob koncu dneva skupaj s kolegicami veselila še štafetne zmage 4 x 100 m prosto.

Izpostaviti velja še zmagi Triglavanke Tine Čelik na 100 m prsno ter kadetinje ravenskega Fužinarja Zare Podržavnik, ki je na 1500 pustila za seboj Radovljičanko Špelo Perše.