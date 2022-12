Stevens v polfinalu, Tari Vovk še en slovenski rekord

Na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v plavanju v Melbournu sta danes na 50 m prsno nastopila Peter John Stevens in Tara Vovk. Stevens se je z izidom 26,31 kot 10. prebil v polfinale, Vovk je s 30,39 dosegla nov slovenski rekord in 19. mesto. Za polfinalom je zaostala šest stotink sekunde.

Danes bo 27-letni Peter John Stevens, leta 2016 je v kanadskem Windsorju v tej disciplini osvojil srebrno odličje, napadal tudi finale, vnovič pa bo sprinterska disciplina prava loterija.

Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Italijan Nicolo Martinenghi s 25,71, že drugi Britanec Adam Peaty pa je dosegel izid 26,01 in bil le tri desetinke hitrejši od plavalca kranjskega Triglava. V polfinale pa je vodil izid 26,47.

Stevens: Finale je dosegljiv

"Uvrstil sem se v polfinale in zdaj grem iz starta v start. Male napake so bile. Me pa veseli, da so bile stotinke na moji strani, glede na to, da nas je prvih 16 zelo skupaj. Popoldan bo treba plavati hitreje, ampak mislim, da finale je dosegljiv. Zelo sem motiviran," je po jutranjem nastopu povedal Stevens.

"Peter ima še veliko rezerve v prvem delu in to bo treba popraviti. Polfinale bo zelo zanimiv in predvsem izenačen. Za finale bo treba plavati zelo hitro, verjamem, da bo Petru uspel naslednji korak," pa je dodal trener Luka Berdajs.

Tara Vovk verjame v preboj med elito

Tara Vovk je zmagala v četrti predtekmovalni skupini in na SP že drugič izboljšala rekord na 50 m prsno. Najprej ji je to uspelo na 100-metrski tekmi, kjer je obračala 30,64 in vzela rekordno znamko Tjaši Vozel za 17 stotink. Danes je bila plavalka Ljubljane še 25 stotink sekunde hitrejša. Žal ji je za polfinale zmanjkal kanček sreče.

"Državnih rekordov se je vedno treba veseliti, zato sem res vesela, da mi ga je znova uspelo podreti in da sem bila še hitrejša kot v sredo. Seveda pa sem malo žalostna, ker se mi je polfinale izmuznil za šest stotink. Po drugi strani bom zdaj še bolj motivirana, da naslednjič pridem med svetovno elito, ker mislim, da sem tega sposobna."

