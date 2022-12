Odlična Katja Fain za konec še deseta na 200 m prosto

Plavalka je nedvomno načrtovala več, saj je lani na tovrstnem tekmovanju v Abu Dabiju zasedla četrto mesto.

"Tokrat se mi 200 metrska razdalja ni izšla najbolje. Nisem imela dovolj hitrosti. Vem, da sem bolj trenirala za daljše razdalje in sem bila bolje pripravljena za 400 metrsko. Sem pa vseeno s celotnim prvenstvom zadovoljna, saj sem dosegla tudi finale," je po tekmi povedala 21-letna plavalka.

"Lani četrta, letos peta na svetu, to ni tako preprosto. Biti med najboljšimi osmimi na svetu je res lep dosežek in to mi je uspelo še drugo leto zaporedoma. Tudi ostali dve uvrstitvi, še dvakrat sem bila med najboljšimi desetimi, sta lep dosežek. Finale pa je bil pika na "i" , plus še državni rekord na 400 m prosto. Res sem zadovoljna," je še dejala reprezentantka Branika.

"Vse super. Peto, deveto in 10. mesto so zelo dobre uvrstitve. V finale se jih uvrsti samo osem in treba je priplavati do cilja pred vsemi ostalimi. Vsaka stotinka, napaka, dober obrat... Vse to šteje in odloča. Katja je ponovno dokazala, da je najboljša Slovenka in da njeni najboljši rezultati vedno peljejo med osem tudi na svetovnih prvenstvih," pa je dodala njena trenerka Metka Sparavec Malenko.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Nizozemka Marit Steenbergen z 1:52,83.

