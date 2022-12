Kanadčanka rekordna še na 100 m delfin, rekordni tudi štafeti

Še enkrat je odlično nastopila Litovka Ruta Meilutyte. Ta je z 28,50 zmagala na 50 m prsno, dan prej je v polfinalu z 28,37 dosegla svetovni rekord. Od starega rekorda je bila hitrejša tudi danes. Za Slovence vedno zanimivo moško tekmo je z rekordom prvenstev in ZDA 25,38 dobil Nic Fink.

Žensko tekmo na 200 m prosto, kjer je Katja Fain osvojila 10. mesto, je z 1:51,65 prepričljivo dobila Siobhan Bernadette Haughey iz Hongkonga. Med moškimi je bil z rekordom prvenstev in Azije - 1:39,72 - najhitrejši Korejec Sunwoo Hwang.

Rekordi so padali tudi v štafeti 4 x 100 m mešano. V ženski so ga s 3:44,35 postavile Američanke. Prava poslastica pa je bila zadnja tekma, moška štafeta na 4 x 100 m mešano, kjer si Američani in Avstralci niso razdelili le prvega mesta in oboji osvojili zlato. Skupaj so s 3:18,98 tudi novi svetovni rekorderji.

