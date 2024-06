Peter Kauzer, slovenski kajakaš na divjih vodah, bo v Parizu tekmoval že na svojih petih olimpijskih igrah. Štiridesetletni zimzeleni slovenski športnik je na uvodnih dveh tekmah svetovnega pokala dokazal, da je v dobri formi. V Augsburgu je bil tretji, v Pragi, kjer je močno čutil posledice bolezni, pa je tekmovanje končal na četrtem mestu. V pogovoru nam je razkril, da bolezen zagotovo ne bo vplivala na priprave za najpomembnejšo tekmo te sezone.

"Poznalo se je v finalu v Pragi, ko sem na koncu hlastal za zrakom. Kar zadeva to, sem zdaj v redu. Zdravstveno so dobro počutim, tudi treninge sem začel dobro delati," je vse dvome o tem razblinil Kauzer.

Peter Kauzer ni prav veliko časa posvečal kajak krosu. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Zdaj bo nekaj več časa posvetil tudi kajak krosu

Tokratne olimpijske igre bodo malce drugačne, saj bo nastopil tako v slalomu kot tudi v kajak krosu, ki je nova olimpijska disciplina. Tej disciplini sicer ni posvečal prav veliko časa, bo pa na prihajajočih pripravah na olimpijski progi več treniral tudi za disciplino kros.

"Še vedno bo poudarek na slalomu, a kajak kros je zelo nepredvidljiv in zelo hitro lahko prideš visoko. Malo bo treba proučiti taktiko. Že zdaj spremljam vse tekme, da malo vidim vse skupaj, ampak na koncu je treba vse oddelati. V redu je, da je kajak kros na sporedu po slalomski tekmi, tako da kar zadeva to, nimam težav."

Peter Kauzer starejši ima zdaj še več časa. Foto: www.alesfevzer.com

Od njegovih prvih zaveslajev zanj skrbi in ga trenira oče Peter Kauzer starejši. Ta bo tudi tokrat v Parizu in mu bo tako poskušal pomagati še do enega vrhunskega rezultata. Tudi za očeta bo zdaj nekoliko lažje, potem ko je pred kratkim odšel v zaslužen pokoj.

"Ni se mu treba obremenjevati s tem, ali bo dobil dopust v službi ali ne, ko gre z mano. V Parizu je bil z menoj na vseh pripravah in tudi zdaj bo ves čas z menoj. Točno ve, kakšne so pasti proge, in če bo kakšna dvoumna situacija ali karkoli, verjamem, da ima progo bolj naštudirano kot jaz. V tem pogledu mu popolnoma zaupam. To, da je zraven, mi daje mirnost in da imam vse, kar potrebujem. Na koncu je na meni, da naredim, kar moram narediti, pripraviti se na tekmo in tudi tam opraviti svoje delo."

Peter Kauzer je kljub ne najbolj idealni vožnji v Augsburgu pristal na tretjem mestu. Foto: Kanu Schwaben Augsburg

Ne bo milosti

Dvakratni svetovni prvak poudarja, da je že zadnjih nekaj let konkurenca zelo močna, saj se razlike med najboljšimi manjšajo, krog favoritov pa se širi. Sam meni, da bo v Parizu na štartu 95 odstotkov takšnih, ki bodo v igri za medalje.

"Tega se je treba zavedati. Dobro bo treba opraviti s kvalifikacijami in se uvrstiti v polfinale. V polfinalu bo treba narediti dobro vožnjo, da se uvrstiš v finale. Finale pa je zgodba zase in tam je treba narediti najboljšo vožnjo, ki si jo sposoben, in videti, kam te to pripelje. Na obeh tekmah svetovnega pokala sem imel, sploh v Augsburgu, eno napako. Boril sem se do cilja in na koncu je bilo dovolj za medaljo. V Pragi me je na koncu pobralo. Hiter sem še vedno in preostalim tekmovalcem ni vseeno, če sem jaz na štartu (smeh op. p.).

Peter Kauzer je na olimpijskih igrah v Riu osvojil srebro. Mu bo v Parizu, kjer ga bo s tribun spremljala tudi hčerka, še enkrat uspelo doseči vrhunski rezultat? Foto: Stanko Gruden, STA

Veliko mu pomeni, da ga bo lahko hčerka videla

Zaupal nam je, da bodo te olimpijske igre zagotovo njegove zadnje, in povedal, da je štiriletno obdobje zares dolgo. "Nisem rekel, da bom takoj po olimpijskih igrah končal kariero. Končal jo bom, ko bom to začutil. Meni je samo pomembno, da me bo hčerka videla na glavni tekmi. Žena me je že videla in ko je bila ona tam, se je dobro izšlo. Zdaj, ko bo hčerka poleg, upam, da se bo izšlo še bolje (smeh op. p.)."

