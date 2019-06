Peter Kauzer po velikem razočaranju: Nekaj se bo moralo spremeniti

Petra Kauzer ima v letošnji sezoni še veliko tekem. Najbolj pomembna bo v septembra v Španiji, kjer je leta 2009 prvič postal svetovni prvak. Foto: Nina Jelenc Že takoj po prihodu Petra Kauzerja v cilj, se je ob njegovem imenu pokazala zvezdica, kar je pomenilo, da njegovo sodniki vožnjo še preučujejo. Kmalu za tem je dobil 50 kazenskih sekund. Slovenska reprezentanca se je na to odločitev pritožila in dobila še bolj hladno prho. Petru Kauzerju so prisodili sto kazenskih sekund in pri tej odločitvi je na koncu tudi ostalo.

V slovenskem taboru niso prepričani ali so sodniki pravilno odločili, a bolj kot to jih je zmotilo, da je tam vladala prava zmeda, saj sploh niso vedeli, katera vrata so bila sporna. Seveda se pri vseh teh pripetljajih pojavi senca dvoma. Daniele Molmenti, olimpijski prvak iz Londona in zdaj že nekdanji tekmovalec, nam je v krajšem pogovoru dejal, da tudi po njegovem Kauzer ni storil napake.

Peter Kauzer meni, da se bo nekaj moralo spremeniti

Razumljivo, nad to odločitvijo ravno tako ni bil zadovoljen glavni akter te zgodbe, Peter Kauzer, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami sporne odločitve sprejema bolj umirjeno in preudarno. Kljub temu je dejal, da je bilo tokrat sojenje zelo nenavadno.

"Nerad komentiram odločitve sodnikov, ker na koncu vedno obvelja njihova odločitev. A da delajo dvojna merila in ti prisodijo 50 kazenskih sekund pri vratih, kjer jih vsi vozijo na takšen način … Poleg tega se vmes zmotijo in ti napako dosodijo pri napačnih vratih. Skratka, vse skupaj je malo smešno in nekaj se bo moralo spremeniti."

Foto: Sportida

"Če ti sodnik, ki je sodil pri vratih, prisodi nič kazenskih sekund, nato pa ti "video sodnik" prisodi 50 kazenskih sekund … Treba je upoštevati, da kamere sploh niso bile pravilno postavljene, da bi ta sodnik lahko sploh odločal. Vse skupaj je smešno in na ta način naš šport dobiva črno piko. Zelo nerad komentiram ali iščem razloge drugod, ampak zdi se mi, da v tem primeru ni bilo pošteno do mene. Torej da iz nič kazenskih sekund pridem na 100 kazenskih sekund."

Danes se kajak na divjih vodah vozi na meji

Peter Kauzer bi brez kazni v finalu pristal na tretjem mestu in bi se brez težav uvrstil v finalno vožnjo, tako pa je moral svojo opremo in čoln pospraviti. Srebrni olimpijec je priznal, da je vozil zelo na tesno, ampak danes se na takšen način vozi.

"Moram povedati, da je bilo blizu, ampak v kajaku se zdaj vozi zelo blizu količkov in se krajša linije. Sam vidim težave v tem, da nekateri tekmovalci, ki so stalno vozijo na meji, ne bodo dobili kazenske sekunde, medtem kot tisti, ki večinoma ne vozimo na meji, nas oškodujejo. Tako je in zdaj ne morem nič več storiti," je skomignil z rameni 35-letni kajakaš iz Hrastnika.

Tudi oče in trener Petra Kauzerja ni bil najbolj navdušen nad delovanjem sodniške službe. Foto: Boštjan Boh

K sreči evropsko prvenstvo za OI ne šteje nič

Za Petra, ki ima z evropskih prvenstev štiri posamične medalj, se je sezona šele začela. Pred njim je še cela vrsta pomembnih tekmovanj. Že kmalu ga čakajo tekme svetovnega pokala, septembra pa še svetovno prvenstvo v Španiji, kjer bodo lovile olimpijske kvote. "K sreči letošnje evropsko prvenstvo glede prihodnjih olimpijskih iger ne šteje nič. Slab začetek sezone, a upam na dober konec. Gremo naprej, nimam kaj," je še povedal eden najboljših kajakašev na svetu, ki se, kot je sam priznal, težko tolaži s srebrno medaljo iz ekipnih voženj.