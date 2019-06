Ko smo ga spomnili na družino, je komaj zbral besede #video

Benjamin Savšek lani ni imel najboljše sezone in morda je že marsikdo podvomil o njem in se spraševal, ali so njegova najboljša tekmovalna leta že za njim. Velik vprašaj se je postavil pred letošnjo sezono, ko se je zaradi poškodbe kolena spraševal, ali bo lahko sploh še kdaj normalno klečal v čolnu. Ljubljanski kanuist je prebrodil vse težave in se vrnil v velikem slogu. V slogu evropskega prvaka. To v letošnji sezoni zanj še zdaleč ni glavni cilj, saj se je zanj sezona šele začela.

Beni, kot kaže, vam ta proga v Pauju leži, saj ste tukaj pred dvema letoma postali že svetovni prvak.

Rad imam bolj divjo vodo in hiter tok na progi. Rad imam, da mi čoln "leti" po progi, na tej progi je mogoče tako peljati. Kot kaže, mi je pisana na kožo, podobna je tudi tacenski progi. Tam je tudi močan tok in morda imam zaradi tega raje bolj divje proge.

Foto: Nina Jelenc Ste že kmalu vedeli, da boste evropski prvak?

Vedel sem, da sem blizu medalje, tudi upal sem, da je dovolj za zmago. Sicer pa nikoli ne veš, saj je bilo na štartu še kar nekaj dobrih tekmovalcev, tako da je bilo treba počakati do konca. Nisem se upal prehitro veseliti, sem bil pa zelo zadovoljen s svojo vožnjo in časom, ki sem ga postavil.

To je za vas že drugi naslov evropskega prvaka. Vam je kateri morda ljubši?

Mislim, da mi je zadnji celo nekoliko ljubši. Letos sem imel bolj slabo pripravljalno obdobje, tako da mi ta medalja zelo veliko pomeni. Za začetek sezone je to tudi zelo dobra popotnica za naprej in za prihodnje leto, ko bodo olimpijske igre, ampak pred menoj je še vsa sezona.

Benjaminu družina in prijatelji veliko pomenijo …

Imeli ste poškodbo kolena. Kako težko se je bilo vrniti?

Bilo je kar nekaj ljudi, ki mi je pomagalo. Od zdravnika Klemna Stražarja, ki me je operiral. Sodeloval sem z Janijem Grilom, pomagal mi je trener, tudi družina me je podpirala. S treningi v fitnesu sem vzdrževal kondicijo, tako da sem se po mesecu in pol lahko vrnil v čoln in kmalu dobil občutek za divjo vodo. Ob tem bi se res rad zahvalil vsem, ki so mi pomagali.

Ste v teh težkih trenutkih pomislili, da se ne boste mogli več normalno usesti v čoln?

Imel sem takšne pomisleke. Ko sem se poškodoval in ko sem izvedel, da moram iti na operacijo, sem bil v dvomih in se spraševal, kako bo vse skupaj videti po operaciji. Očitno smo vse skupaj dobro izpeljali.

Benjamin Savšek in Jože Vidmar že dolga leta uspešno sodelujeta. Foto: Nina Jelenc

Benjamin, ne moremo spregledati Jožeta Vidmarja, ki je vaš trener že dolga leta. Kakšno vlogo ima on?

On mi je vedno 100-odstotno stal ob strani in pomagal. Jože je zagotovo glavno vodilo v moji ekipi. No, to ni tako velika ekipa kot kje drugje. Smo skromna ekipa, ampak smo močni. Z Jožetom sva že dolgo skupaj in imava že svojo rutino.

Upa, da bo kaj časa za proslavljanje. Foto: Nina Jelenc

Po zlati medalji v ekipnih vožnjah ste dejali, da časa za proslavljanje ni. Ga bo po tej medalji kaj več?

Upam, da ga bo kaj več, ampak ob štirih zjutraj potujem domov. Bomo videli, kako bo.

Kakšni so vaši načrti za naprej?

Pet dni bom doma, potem pa nas že čakajo nove tekme. Vzel si bom dan ali dva odmora, nato se bom pripravljal na tekme svetovnega pokala, ki sledijo.

Kako je težko se je po takšnih uspehih pripraviti na nove tekme? Benjamin Savšek ima v svoji vitrini že dva naslova evropskega prvaka. Bil pa je tudi že svetovni prvak. Foto: Boštjan Boh

Nekaj časa bom užival v teh trenutkih, nato bom moral vse odklopiti in se začeti pripravljati na nove tekme. Zaradi tega uspeha na naslednji tekmi nimam nobene prednosti. Zavedam se, da se bom moral na naslednji tekmi znova 100-odstotno pripraviti, da bom lahko znova dosegel kakšen dober rezultat.

Septembra vas v Španiji čaka svetovno prvenstvo, kjer se lovi olimpijske kvote. Kako vam proga ustreza tam?

Morda ne toliko kot tukaj. Manj je pretoka. Moral se bom prilagoditi progi. Tam je treba čoln bolj poganjati, medtem ko tukaj potrebuješ več občutka za vodo.

Letos ste po dolgem času zamenjali model čolna. Koliko je to vplivalo na nastop?

Morda je malo vplivalo, ampak do zdaj sem se na nov čoln že dobro navadil. Malo sem se bal, da se ne bom pravi čas prilagodil nanj. Zdaj sem se in mi je zelo všeč. Vidim, da sem s tem čolnom hiter in da je bila to prava odločitev.