Beni ne bo nič slabše spal, Kauzer pa ve, zakaj je prišel v Pau

Petkov spored tekmovanja se je za slovenske reprezentanco v kajaku in kanuju na končal sanjsko, potem ko so kanuisti v ekipnih vožnjah postali evropski prvaki, kajakaši so pa bili drugi. Počitka ni, že v soboto kanuiste in kajakašice čakajo polfinalen vožnje, v nedeljo pa bodo nastopili še kajakaši in kanuistke.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc

Savšek se zaveda, da ga v soboto čaka nov dan

V petkovih kvalifikacijah je najbolj blestel Benjamin Savšek, ko je bil tretji. Ljubljančan ima na progo v Pauju še posebno lepe spomine. Leta 2017 je ne tej progi postal svetovni prvak. Beni, kot ga kličejo prijatelji, se lahko pohvali tudi z naslovom evropskega prvaka iz leta 2015.

Savšek je že izkušen tekmovalec in dobro ve, kako se mora pripraviti na polfinale., tako da tudi dan pred pomembno tekmo nič slabše ne spi. Zaveda se, da ga v soboto čaka nova tekma in nov dan. Bo kaj časa za praznovanje zlate medalje? "Seveda ne. Moram biti osredotočen na posamično tekmo. Po evropskem prvenstvu se bom veselil uspehov, ki jih bom tukaj dosegel. Mislim, da bom moral po razglasitvi v ekipnih vožnjah, to vožnjo odklopiti. V soboto me čaka še bolj pomemben dan zame in upam, da mi bo čoln še bolje stekel," je povedal naš najboljši kanuist.

Kauzer: Svet se ne bi Foto: Nina Jelenc

O uspehih in izkušnjah Petra Kauzerja ne gre izgubljati besed, a 35-letni Hrastničan zelo dobro ve, po kaj je prišel v francoski Pau. "Lepo je, da smo dobili medaljo. Svet se ne bi podrl, če jo ne bi, ampak lepo se je poveseliti z ostalima kolegoma z ekipe. Glavna tekma je še pred nami. Jaz sem v Pau prišel, zaradi posamične tekme. In na takšen način sem se tudi pripravljal.

Luka Božič si želi nadaljevati v takšnem slogu

Kar nekaj izkušenj ima tudi Luka Božič, ki je bil lani naš najboljši kanuist. V skupnem seštevku svetovnega pokala je pristal ne drugem mestu. Primorski kanuist upa, da bo v soboto nadaljeval v takšnem slogu kot na ekipnih tekmah.

"Upam, da bo šlo tako tudi naprej in da bom tudi posamično pokazal to, kar smo pokazali v ekipni vožnji. Prav gotovo je sezono lepo začeti s takšnim uspehom. Najbolj pomembno je, da se spočijem, potem pa naprej. V soboto me najprej čaka polfinale. Progo si bo treba zelo dobro pogledati progo in videli bomo, kako se bo vse skupaj izteklo."

Luka Božič Foto: Nina Jelenc

Berčič si želi le dobrih voženj

Istega mnenja je tudi Anže Berčič, tretji član zlate kanuistične ekipe. Ta meni, da bo šel v soboto veliko lažje na štart, potem ko ima v žepu že medaljo.

"Če se dobro začne, je tudi večja možnost, da se dobro nadaljuje. V soboto je nov dan, treba se bo dobro spočiti in čim bolje pripraviti na tekmo", je vodoma povedal Berčič. Ta si v polfinalu in morebitnem finalu želi čim boljše vožnje. In kako pomemben je zanj rezultat? "Rezultat je pomemben, ampak ne moreš napovedati rezultata. Bolje deluje, če napreduješ z dobro vožnjo, kar pomeni tudi visoka mesta."

Poleg omenjenih bo bosta v soboto nastopili še kajakašici Eva Terčelj in Ajda Novak, v nedeljo bosta polega Petra Kauzerja nastopila še Martin Srabotnik in Niko Testen.