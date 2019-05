Slovenski kanuisti postali evropski prvaki, kajakaši po naknadni odločitvi srebrni #video

Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v francoskem Pauju potekajo ekipne vožnje. Že takoj na začetku so nas razveselili naši kanuisti, ki so postali evropski prvaki. Nastopili bodo še kajakašice, kajakaši in kanuistke.

Že takoj so za veliko veselje poskrbeli Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič, ki so postali evropski prvaki. Za to trojico je to že drugi naslov na evropskem prvenstvu, potem ko so zmagali že leta 2014 na Dunaju.

Izjava Luke Božiča takoj pa zmagi:

Zmagali za pičlih 16 stotink

Benjamin Savšek: Bila je zelo lepa vožnja Foto: Nina Jelenc Naši fantje so drugo uvrščene Francoze prehiteli za pičlih 16 stotink, tretja pa je bila reprezentanca Rusije. Za našo zlato trojico je to zagotovo enkraten obet za sobotno posamično tekmo. Za slovensko reprezentanco je to 16. medalja na evropskih prvenstvih v ekipnih vožnjah in skupno sedma zlata.

"Bila je zelo lepa vožnja. Združili smo svoje ege v ekipni duh. Vožnja je bila lepa in brez napak. Vesel sem, da smo prišli naslova v ekipnih vožnjah. Upam, da bo ta val držali še naprej," je takoj po tekmi povedal Savšek. Priznal je, da je bilo na cilju zelo napeto, ko so čakali še preostale reprezentance, da pridejo v cilj.

Kauzer in oba kolega hitri, a preveč napak

Pri kajakaših bodo vozili Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen.

Kajakašice z veliko napako le osme

Pri kajakašicah so nastopile Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak, ki so že na začetku proge zapravile možnost za visoko uvrstitev. Za naša dekleta so bila usodna deveta vrata, potem ko jih je ena izmed tekmovalk spustila in tako dobile pribitek 50 sekund. Njihova vožnja je na koncu zadostovala za 8. mesto.

Slovenske kanuistke pa bodo vozile v postavi Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

V soboto bodo Slovenci imeli v ognju pet čolnov

V soboto bodo na sporedu končne odločitve med kanuisti in kajakašicami. Med kanuisti bodo nastopili vsi trije: Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič, med kajakašicami pa sta se v polfinale prebili Eva Terčelj in Ajda Novak.