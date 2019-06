V Franciji odmeva Zdravljica, Savšek kralj divjih voda! #video

Beni, kot ga kličejo prijatelji, je drugouvrščenega Francoza Martina Thomasa, najhitrejšega v polfinalu, premagal za 79 stotink sekunde, bronastega Nemca Siderisa Tasiadisa pa že za več kot dve sekundi. Benjamin Savšek je naslov evropskega prvaka osvojil drugič v karieri. Prvič je slavil leta 2015 v nemškem Markkleebergu, leta 2012 pa je bil na evropskem prvenstvu v Augsburgu tretji. Nekaj minut po veliki je 32-letni kanuist komaj zbiral besede. Kaj je povedal?

Izjava Benjamina Savška nekaj minut po naslovu evropskega prvaka

Mučno čakanje in na koncu veliko veselje

Benjamin je v polfinalu štartal med prvimi in na štartu je bilo še kar nekaj najboljših kanuistov, tako da je moral še kar nekaj časa trepetati za prvo mesto. Bilo je težko in tudi konkurenca je bila zelo močna. Zavedal sem se, da sem zelo dobro odpeljal, a nisem imel drugega, da sem čakal, kam me bo pripeljala moja vožnja in presrečen sem, da me pripeljala na vrh," je razlagal Savšek, ki ima na Pau zelo lepe spomine. V modernem kajakaškem centru je leta 2017 postal svetovni prvak, zdaj pa se je še drugič v svoji karieri veselil naslov evropskega prvaka.

Eva Terčelj je zasedla odlično peto mesto. Foto: Nina Jelenc

Eva Terčelj prišla do svojega največjega uspeha na evropskih prvenstvih

Z nasmehom na obrazu Pau zapušča tudi Eva Terčelj. Ljubljanska kajakašica je v močni konkurenci zasedla peto mesto in dosegla svoj najboljši rezultat na evropskih prvenstvih. Do zdaj je bila njena najboljša uvrstitev šesto mesto iz Augsburga, sicer pa je bil to zanjo že četrti finale na prvenstvih stare celine.

"Najprej sem bila vesela, da sem se uvrstila finale. V finalu sem poskušala napadati in odpeljati tako kot sem si zamislila. Mislim, da sem se zelo dobro borila. Malo je zmanjkalo, ampak mislim, da je to zelo dobra podlaga za nadaljevanje letošnje sezone," je uvodoma povedala Terčeljeva, ki od letošnje sezone trenira z Jernejem Abramičem.

Zahvalila se je ekipi in trenerju

"Pohvaliti moram vso ekipo in prav tako se moram zahvaliti Jerneju, ampak ne smem zanemariti preteklega dela. Treba je delati naprej in strmeti k novim ciljem," je še povedala ljubljanska kajakašica.

Med kajakašicami je slavila Čehinja Amalie Hilgertova, druga je bila Britanka Mallory Franklin, tretja pa je bila Nemka Jasmin Schornberg.

V dopoldanskem polfinalu je nastopila tudi Ajda Novak, ki je tekmovanje končala na 18. mestu.

