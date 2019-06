Konec prvenstva za naše kajakaše, nenavadne sodniške odločitve pri Kauzerju

V nedeljo na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Pauju poteka še zadnje dejanje. Za medalje se merijo kanuistke in kajakaši. Od naših kajakašev so vsi trije obstali v polfinalu, medtem ko med kanuistkami nismo imeli slovenskih predstavnic.

Med kajakaši so slovenske barve branili Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen. V našem taboru so največ pričakovali od prvega, a so mu sodniki pripisali kar sto kazenskih sekund, tako da je bilo za Hrastničana sanj o novem evropskem uspehu konec. Petintridesetletni kajakaš po teh odločitvah ni bil ravno najbolj zadovoljen, a se ob tem zaveda, da ga najpomembnejše tekme v sezoni še čakajo. Če Kauzerju ne bi dosodili napake, bi bil tretji.

Slovenski trener: To ni ravno v pohvalo sojenju

Našemu najboljšemu kajakašu, ki je branil zlato od lani, so najprej dosodili 50 kazenskih sekund. Po pritožbi naše reprezentance je dobil dodatnih 50 kazenskih sekund. Po izjavah Boruta Javornika, slovenskega trenerja, je sodniška komisija sprejemala čudne odločitve oziroma je pri sodnikih vladala prava zmeda.

Najboljšo uvrstitev, 20. mesto, je zasedel Niko Testen, najmlajši član kajakaške reprezentance. Foto: Nina Jelenc

"Odločitev je, da ima Peter sto kazenskih sekund, ampak so sodniki imeli proceduralne zaplete. To ni ravno v pohvalo sojenju. Ko sem podal pritožbo, smo se pogovarjali o povsem drugih vratih. Na koncu so se odločili tako, kot je," je bil kratek Javornik, ki je med drugim razkril, da se je ena ali več drugih reprezentanc pritožila na vožnjo Kauzerja.

Za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbel Niko Testen, ki je bil 20., Martin Srabotnik pa je bil na koncu 25.

Med kanuistkami, kjer ni bilo naših, je bila po polfinalu najhitrejša Čehinja Tereza Fiserova, druga je bila Nemka Andrea Herzog, tretja pa Monica Doria Vilarrubla iz Andore.

V soboto je za veliko veselje poskrbel Benjamin Savšek, ki je že drugič v karieri postal evropski prvak.

Več sledi.