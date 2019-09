Ostermanova, Zakrajšek in Šmit državni prvaki v sprintu na mirnih vodah

Pretekli konec tedna so slovenski sprinterji odlično tekmovali na svetovnem prvenstvu v Szegedu, ta konec tedna pa so se predstavili še na Bledu, kjer je te dni državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Že uvodni dan so bile na sporedu preizkušnje tako na 200, 500 kot 1000 metrov, in sicer v različnih starostnih skupinah.

V ženski preizkušnji članic na 200 metrov je po pričakovanjih zmagala Anja Osterman (KKK Adria), ki je prehitela bohinjsko kajakašico Tajo Smukavec in članico kluba Soške elektrarne Melanie White Schembri.

Jošt Zakrajšek prav tako ni imel prave konkurence med člani na 1000 metrov. Drugouvrščenega Tita Faletiča je namreč prehitel za deset sekund, na tretje mesto pa je priveslal Rok Šmit.

Med člani si je na najkrajši razdalji naslov državnega prvaka priveslal Rok Šmit iz KKK Bohinj, na drugo mesto je prišel član KKK Ankaran Matej Toplikar, tretji pa je bil Jan Šmit. Omenjena trojica je na 200 metrov prejela tudi kolajne za najboljše v konkurenci do 23 let.

Pomerili so se tudi v dvojcih, kjer sta med člani na 500 metrov slavila Jan in Rok Šmit, med članicami pa Špela Ponomarenko Janić in Tia Franca.

Med članicami na 200 metrov sta zmagali Tjaša in Manca Mikelj, med člani pa Jan in Rok Šmit.

