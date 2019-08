Pomagali so si z električnim skirojem našega parakajakaša

Svojega velikega uspeha in olimpijske vozovnice v kajaku in kanuju na mirnih vodah je bila vesela tudi Špela Ponomarenko Janić, ki bo v Tokiu nastopila na svojih že četrtih olimpijskih igrah. Špela nam je v pogovoru razkrila nekaj zanimivih improvizacij, s katerimi so se spopadali na prvenstvu v Szegedu.

Anja Osterman, Špelina mlajša partnerka v čolnu, je priznala, da so se ji pred štartom pošteno tresle noge. To naj bi v čolnu čutila tudi Špela, ki je priznala, da je imela tudi sama nekaj pozitivne treme. Vseeno ji je v dvojcu nekoliko lažje, saj je v preteklih letih tekmovala v enojcu in je bila sama na štartu.

Špela in Anja sta na svetovnem prvenstvu na Madžarskem na 200 metrov osvojili srebro, na 500-metrski razdalji, ki je tudi olimpijska disciplina, pa sta bili bronasti. Čeprav sta dosegli izjemne rezultate, brez zapletov ni šlo. V finalu na 200 metrov ju med ogrevanjem njun trener Stjepan Janić ni smel spremljati s kolesom …

V veliko pomoč jim je bili tudi naš parakajakaš Dejan Fabčič. Foto: Vid Ponikvar

"Ko sva začenjali veslati v kajaku dvosedu, sva bili neizkušeni in nama ni šlo vedno tako, kot sva si zamislili. Takrat smo se odločili, da bo Stjepan pred štartom vedno z nama in nama bo dal še kakšno informacijo, če je bilo to potrebno. Na srečo je bil tam Dejan Fabčič, naš parakajakaš, ki je v to območje lahko prinesel električni skiro in ga je posodil Stjepanu, tako da smo imeli na 500-metrski razdalji normalno ogrevanje. Moram povedati, da nam je Dejan zares pomagal."

"Res si želim vzeti mesec dni prosto, da ne razmišljam o tekmah, ne potujem in da ne treniram." Foto: Boštjan Boh

Kajak na dopustu ne bo prepovedana tema pogovora

Vsa ekipa po naporni sezoni odhaja na zaslužen počitek. Špela bo ta čas izkoristila s svojo družino in priznava, da se vodi ne bo mogla izogniti. Prav tako ne bodo odšli na predolimpijsko tekmo, ki je na sporedu 15. septembra.

"Res si želim vzeti mesec dni prosto, da ne razmišljam o tekmah, ne potujem in ne treniram. Tudi na dopust ne gremo nikamor, ampak bomo kar doma. Na srečo imamo tukaj morje. To bomo z veseljem izkoristili in upam, da bomo imeli lepo vreme … S prvim oktobrom pa že začnemo priprave na novo sezono."

"Dejstvo je, da zagotovo ne bom veslala. No, veslala bom samo na državnem prvenstvu. Sicer pa veslanje ne bo prepovedana tema pogovora. Zagotovo bomo že pred začetkom pripravljalnega obdobja imeli sestanek z Anjo Osterman in Mio Medved," je razkrila izkušena primorska kajakašica.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman imata za prihodnje leto visoke cilje. Foto: Boštjan Boh

Zakaj bi morala odmisliti?

Špela, ki ima s svetovnih prvenstev že sedem medalj, priznava, da je kajak na mirnih vodah del njenega življenja. "Treniraš, ker imaš to imaš rad, in niti nočem odmisliti kajaka. Zakaj bi morala odmisliti? Pomembno je, da si odpočijem, da mi ni treba trenirati in lahko razmišljam o lepih stvareh in o dobrih rezultatih," je še razkrila Špela.