Odločen 'ne' prehrambenim dopolnilom: Ni mogoče jamčiti, da so neoporečna

Farmakolog Lovro Žiberna je na vprašanja športnikov, kakšno je mnenje o prehranskih dopolnilih, odločno povedal, da je velika večina zelo "kontaminiranih" in zanje ni mogoče jamčiti, da so neoporečna na morebitnih dopinških kontrolah. Dodal je, da so najbolj varna, a tudi ne povsem, tista, ki jih proizvajalci, praviloma gre za največja farmacevtska podjetja, pošljejo na testiranja v laboratorij v Kölnu.

"Pri večini prehranskih dopolnilih gre za posel in za vas kot kupce je boljše, da ne vstopate v to verigo, ker ne boste nič pridobili, lahko pa veliko izgubite. Zato jih odklanjamo in zavračamo, razen če gre za predpisano zdravljenje," je dodal prvi mož Sloado Jani Dvoršak, ki je podrobno predstavil, kje vse je mogoče najti prave informacije o prepovedanih poživilih in postopkih.

Mlajšim zmanjka časa za poglabljanje

Žiga Dobnikar je povedal, da v Olimpijskem komiteju Slovenije pogrešajo večjo vlogo panožnih zvez pri ozaveščanju in tudi pri preprečevanju dopinga. Foto: Vid Ponikvar Veliko časa so posvetili listi nedovoljenih poživil, zdravstvenim izjemam, testiranjem, zdravstvenim pravnim in drugim pomembnim vidikom za čist šport. Obenem so mlajši športniki, ki se še šolajo, pojasnili, da imajo toliko obveznosti, da jim zmanjka časa za številne stvari, tudi za poglabljanje v vse, kar je povezano z nedovoljenimi poživili.

Zato si želijo večje pomoči pri tem tako v matičnih klubih kot zvezah, pa tudi več sodelovanja z uveljavljenimi slovenskimi zvezdniki.

Debevec: Vsi, ki goljufajo, morajo biti izločeni iz tekmovanj

"Sem absolutni zagovornik ničelne tolerance pri jemanju poživil. Zame so vsi, ki so pozitivni po dopinških kontrolah, goljufi. Vse goljufije pridejo prej ali slej na dan, tudi v slovenskih primerih je bilo tako. A vsi, ki goljufajo, morajo biti izločeni iz tekmovanj, kot je to tudi sicer v življenju, če sem vse prav naredil," je dejal najboljši slovenski strelec v zgodovini Rajmond Debevec, tudi lastnik zlate olimpijske medalje.

"Predvsem v sprintu na mirnih vodah je v kajaku in kanuju dopinga kar precej, 25 ali 30 posameznikov ima trenutno prepoved nastopanja, v slalomu na divjih vodah pa ni niti enega. Pri slednjem je tehnično znanje tako pomembno, da verjetno zaradi tega tekmovalci ne posegajo po poživilih," je povedal nekdanji kanuist Andrej Jelenc, član slovenskega hrama športnih junakov in član predsedstva Mednarodne kajakaške zveze.

Dodal je: "Na mirnih vodah pa je bilo zelo veliko pozitivnih zlati Rusov. Toda od letos tako tako, kot prej le mladinci, tudi člani ne morajo nastopati na mednarodnih tekmovanjih, če ne izpolnijo aplikacije Svetovne dopinške organizacije (Wade)."