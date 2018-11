Nov uspeh slovenskega badmintona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Future v Brežicah, ki je štel za svetovno jakostno lestvico, so uspešno nastopili tudi domači predstavniki. Med 150 tekmovalci iz 30 držav sta prvo zmago na članskih turnirjih dosegla Miha Ivančič in Petra Polanc v mešanih dvojicah, drugo mesto med posameznicami pa je osvojila Kaja Stanković.

Pri moških posamezno je presenetljivo slavil Srb Luka Milić, pri posameznicah pa pričakovano mlada Španka Sara Penalver Pereira. V ženskih dvojicah sta zmagali Hrvatici Maja Pavlinić in Katarina Galenić, v moških dvojicah pa Danca Oliver Gram in Mads Thogersen.

"Imamo mlado ekipo, ki je pokazala velik napredek v igri. Mogoče je zmaga Ivančiča in Polančeve presenetljiva, ali pa glede na prikazano tudi ne. Kaja Stanković je igrala odlično in z borbeno igro zasluženo prišla do finala," je dosežke svojih tekmovalcev pospremil glavni trener slovenske ekipe Bolgar Jasen Borisov.