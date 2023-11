Nov rekord Saša Boškana, zdaj je blizu tudi uvrstitvi na OI v Parizu

Najhitrejši na tekmi na 200 m prosto je bil olimpijski prvak Britanec Thomas Dean (1:47,50), ki je bil v finišu za vsega stotinko sekunde hitrejši od Španca Cesarja Castra Valleja.

Z rekordom se je Boškan močno približal tudi nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo Sloveniji v moški konkurenci bržkone na voljo le eno mesto. Trenutno so ob Boškanu najresnejši kandidati zanj Anže Ferš Eržen, Primož Šenica Pavletič in Peter John Stevens.

Olimpijske igre so vse bližje

"S trenerjem sva rekord načrtovala in pričakovala. Da pa sem ga popravil za pol sekunde, je seveda veliko. Lepo delava in čas je, da razmišljam tudi o še boljšem izidu in olimpijske igre so vse bližje. Seveda pa sem zelo vesel. Do konca sem se odkrito boril z olimpijskim prvakom," je po tekmi za STA povedal plavalec, ki ga decembra čaka še državno prvenstvo v Kopru nato pa priprave na februarsko SP v Dohi, kjer bodo cilji še višji.

"Super izid, pa čeprav je bilo v finalu še kar precej napak. Tega sem po svoje vesel, saj so rezerve še velike in del tega se da hitro odpraviti. Bo pa treba seveda še delati, a danes je čas za veselje in zadovoljstvo," pa je dopolnil trener Luka Berdajs.

Šenica Pavletič popravil osebni rekord

Tudi Primož Šenica Pavletič je izboljšal osebni rekord. Foto: www.alesfevzer.com Na mitingu v Rotterdamu nastopa tudi Šenica Pavletič. Danes je na 200 m hrbtno z 1:59,18 osebni rekord popravil za skoraj pol sekunde in zasedel peto mesto. Z 1;56,94 je prepričljivo slavil Britanec Luke Greenbank.

"Zelo sem vesel. Še posebej, ker se po višinskih pripravah nisem dobro počutil in sem doma na treningih nato že dvomil v ta dosežek, ki sem si ga želel. A to sem skušal odmisliti in uspelo mi je. Že tukaj je nato na treningih šlo spet bolje, danes pa nato ta rekord," pa je povedal Šenica Pavletič, ki ima v nadaljevanju enak program kot Boškan.

Ferš Eržen je prav danes začel nastopati na odprtem prvenstvu ZDA v Greensboroju, kjer je v kvalifikacijah 200 m mešano zmogel v 2:01,86 minute in zasedel 10. mesto. V Severni Karolini bi morala nastopiti tudi dolgoletna reprezentantka Tjaša Pintar, ki pa je v zadnjem trenutku zaradi bolezni udeležbo na tekmi odpovedala.

