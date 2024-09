Neodvisno poročilo: Wada v primeru kitajskih plavalcev ravnala pravilno

Svetovna protidopinška agencija Wada je v primeru 23 kitajskih plavalcev, ki so lahko tekmovali, potem ko so bili pozitivni na prepovedano snov, ravnala pravilno in ni pokazala naklonjenosti Kitajski, izhaja iz končnega poročila neodvisnega preiskovalca, nekdanjega švicarskega tožilca Erica Cottierja.

Nekdanji švicarski tožilec, ki so ga pri Wadi povabili, da prouči ravnanje svetovne protidopinške agencije v tem primeru, je sicer ugotovil, da je protidopinška pravila in upravne postopke Wade treba dodatno okrepiti, kar je priznala tudi sama agencija.

"Wada je svoje delo opravila avtonomno, neodvisno in profesionalno, ni dokazov za nasprotno," je ugotovil avtor poročila Eric Cottier.

Ugotovitve neodvisnega švicarskega preiskovalca se ujemajo z njegovimi vmesnimi ugotovitvami, objavljenimi v začetku julija. Takrat je sicer vodja ameriške protidopinške agencije Travis Tygart, ki je bil odkrit kritik ravnanja Wade v zvezi s tem primerom, dejal, da poročilo "samo potrjuje naše skrbi."

Cottier je v končnem poročilu opozoril tudi, da kitajska protidopinška agencija (Chinada) ni upoštevala nekaterih protidopinških pravil, a dodal, da "to ne spremeni izida primerov in sprejetja hipoteze o okužbi."

Končno poročilo neodvisnega preiskovalca je pozdravil generalni direktor Wade Olivier Niggli.

"Wada in drugi se morajo zagotovo naučiti iz te zadeve," je dejal v izjavi in obljubil, da bo upošteval priporočila za krepitev svetovnega protidopinškega sistema za športnike.

To vključuje izboljšanje notranjih smernic Wade za obravnavo primerov uporabe nedovoljenih poživil, izboljšanje komunikacije o domnevnih primerih z nacionalnimi protidopinškimi agencijami in športniki ter optimiziranje podatkovne baze, imenovane Adams, za opozarjanje uradnikov, ko na primer pride do zamud pri analizi testov.

Wada je ob tem delovno skupino pozvala, naj do decembra pripravi in predloži priporočila.

Wada je v ločeni četrtkovi izjavi še sporočila, da je sedem nacionalnih protidopinških organizacij uvrstila na "nadzorni seznam" in jim dala še štiri mesece, "da popravijo odprte neskladnosti" z novim protidopinškim kodeksom.

Gre za Namibijo, Pakistan, Panamo, Samoo, Senegal, Ugando in Urugvaj.

Aprila sta New York Times in nemška televizijska postaja ARD poročala, da so bili kitajski plavalci na domačem tekmovanju konec leta 2020 in v začetku leta 2021 pozitivni na prepovedano zdravilo za srce trimetazidin (TMZ).

Kitajski protidopinški organi so ugotovili, da so snov nenamerno zaužili iz pokvarjene hrane v svojem hotelu, zato proti njim niso ukrepali.

Svetovna protidopinška agencija je sprejela argument kitajskih oblasti in ni sankcionirala plavalcev, od katerih jih je bilo 11 izbranih za nastop na olimpijskih igrah v Parizu to poletje.