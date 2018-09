Nekateri kolnejo in lomijo, on pa se je zazrl v daljavo

Benjamin Savšek je na največjih tekmovanjih osvojil že vrsto medalj. Pred tekmo v domačem Tacnu je odkrito povedal, da si želi dobrega rezultata. Na koncu je bil peti, kar je za Savška vse prej kot dober rezultat. Ljubljančan je priznal, da si je želel veliko več. Kako tudi ne, na zadnji tekmi svetovnega pokala v Tacnu (2016) je zmagal.

Foto: Vid Ponikvar

"Na domači tekmi sem nekoliko več pričakoval. Moja želja so bile stopničke. V letošnji sezoni sem veliko časa posvečal temu nastopu, a se mi na žalost v spodnjem delu proge ni izšlo najbolje. Zadnje kombinacije sem odpeljal zelo slabo. Če bi bil na kakšni drugi progi, bi bil zadovoljen s petim mestom, na domači progi pa je prisotnega nekoliko grenkega priokusa," je po tekmi razlagal svetovni prvak iz Pauja v Franciji, ki je že na progi zaslutil, da njegova finalna vožnje ne bo prinesla nič dobrega.

"V spodnjem delu sem na eni izmed kombinacij padel nekoliko iz linije in potem nisem našel pravega ritma oziroma sem se mučil, da sem prišel do cilja. V slalomu ti mora voda pomagati. Če se preveč mučiš, to pomeni, da nisi na pravi liniji, in gre potem težje."

Zaradi nihanja vode noče iskati izgovorov

V preteklosti smo od tekmovalcev, tudi od Petra Kauzerja, že velikokrat slišali, da je voda v tacenski strugi zaradi svojega nihanja zelo nepredvidljiva. To po mnenju našega sogovornika lahko vpliva na vožnjo in rezultat, a v tem noče iskati izgovorov. "Voda v Tacnu niha in lahko včasih precej vpliva na rezultat, ampak sam se skušam prilagoditi temu in izkoristiti dane pogoje. Se pa včasih tudi zgodi, da zaradi vode narediš napako."

Foto: Sportida

Noče se obremenjevati s preteklimi tekmami

V cilju po finalni vožnji smo lahko videli veliko burnih odzivov tekmovalcev. Nekateri z jezo udarijo po čolnu, včasih iz ust slišimo kakšno sočno kletvico, tisti najbolj čustveni pa v besu lahko zlomijo tudi veslo. Beni se je po prihodu v cilj le zazrl v daljavo.

"Vsako tekmo poskušam vzeti kot zgodbo zase in nočem se obremenjevati s preteklimi tekmami. Imam še tekmo v Španiji in svetovno prvenstvo v Braziliji, ki je najpomembnejša tekma v letošnji sezoni. Zdaj, ko je Tacen za mano, se bom osredotočil na finale svetovnega pokala in na svetovno prvenstvo."

V nedeljo bo navijal za reprezentančne kolege, nato pa ... Foto: Boštjan Boh

Trenutno eden najboljših kanuistov na svetu je v zadnjem mesecu veliko časa posvetil treningu, a tudi v prihodnjih dneh ne bo nič drugače. Beni se zaveda, da lahko samo z garanjem doseže vrhunski rezultat, zato ničesar ne prepušča naključju.

"Nič odmora ne bom imel. V nedeljo si bom verjetno pogledal tekmo, potem pa gremo že naprej v Španijo. Treba so bo hitro navaditi na pogoje v Španiji, kjer nas čaka finale svetovnega pokala. Kmalu pride na vrsto svetovno prvenstvo. Zdaj ni časa za počitek. Začel se je drugi del sezone in poskušam stopnjevati svoj ritem."