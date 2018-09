V Tacnu je še nebo zajokalo, več od četrtega mesta ni šlo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot ponavadi so bili tudi tokrat slovenski navijači zelo glasni. Na fotografiji mama in partnerica našega kanuista Benjamina Savška. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V deževnem Tacnu so v soboto potekali prvi končni obračuni v kajaku in kanuju na divjih vodah. Po polfinalih je našim kazalo veliko bolje, a so na koncu ostali brez stopničk. Najboljši uvrstitvi sta dosegla Anže Berčič med kanuisti in Urša Kragelj med kajakašicami. Oba sta pristala na nehvaležnem četrtem mestu.

Slovenska reprezentanca je imela pred finalnimi vožnjami v ognju šest čolnov, a na koncu so vsi ostali brez uvrstitve med najboljše tri. V nedeljo bodo na sporedu še polfinalne in finalne vožnje kajakašev in kanuistk. Tudi v teh dveh disciplinah imamo nekaj zelo močnih orožij, še največ pa se pričakuje od Petra Kauzerja.

Berčič je vseeno zadovoljen z uvrstitvijo

Anže Berčič, ki je v Tacnu leta 2013 že zmagal, se je moral v soboto zadovoljiti s četrtim mestom. "Če potegnem črto, sem zadovoljen. Pokazal sem dobro vožnjo, to je zdaj treba podaljšati le še do cilja," je takoj po tekmi povedal Berčič, ki pravega počitka ne bo imel, saj ga čaka nova tekma svetovnega pokala. "Da, čaka nas tekma v Španiji, ki je za nas dokaj domač teren. Tam sem tudi že zmagal, tako da se veselim te tekme."

Benjamin Savšek še vedno išče pravo vožnjo

Nikakor prava vožnja ne uspe Benjaminu Savšku. Ljubljančan je bil tokrat peti in tako izenačil letošnji najboljši rezultat. Beniju, kot ga kličejo prijatelji, v finalu čoln znova ni stekel. Od domače tekme v Tacnu, kjer je do zdaj že dvakrat zmagal, je pričakoval veliko več. Savšek zdaj že pogleduje proti novim tekmam, najbolj pa računa na svetovno prvenstvo, ki bo letos v Braziliji.

Preostala naša Jure Lenarčič in Luka Božič sta bila na koncu na sedmem oziroma desetem mestu. Zmaga je šla v Nemčijo, saj je bil najboljši Sideris Tasiadis, drugi je bil Slovak Aleksander Slafkovsky, tretji pa še en Nemec Franz Anton.

Kragljeva je zgoraj naredila napako, spodnji del pa je "letel"

Podobno zgodbo smo lahko videli med kajakašicami. V finalu smo imeli Uršo Kragelj in Evo Terčelj. Še najbližje novemu uspehu je bila Kragljeva, ki je za tretjim mestom zaostala dobro sekundo. Urša je naredila večjo napako že v zgornjem delu proge, spodnji del je bil veliko boljši, a je na koncu vseeno malo zmanjkalo za stopničke.

Eva Terčelj je na progi naredila preveč napak, saj je zaradi dotikov dobila osem kazenskih sekund. Njen čas je na koncu zadostoval za osmo mesto. "S svojim finalnim nastopom nisem zadovoljna. Poskušala sem biti čim hitrejša. Želela sem imeti hitre linije in zaradi tega so se zgodile napake," je povedala Terčeljeva, ki je bila leta 2013 v Tacnu že tretja.

V napadajo kajakaši in kanuistke

V nedeljo bodo tekmovali kajakaši in kanuistke. Polfinalne vožnje se začnejo ob deveti uri, finale pa ob 12. uri. Tribune naj bi bile v nedeljo še bolj polne, saj organizatorji pričakujejo zveste navijač iz Hrastnika, ki bodo navijali za Petra Kauzerja, srebrnega olimpijca iz Ria. V kajaku bodo tekmovali Žan Jakše, Niko Testen, Martin Srabotnik in Peter Kauzer, med kanuistkami pa Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Nina Bizjak.