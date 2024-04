Japonska ovira previsoka za Denija Kožula

Japonec je v uvodnem nizu tri leta starejšemu Logatčanu prepustil le dve točki. Slab začetek ni zaustavil Kožula, ki je v drugem nizu do odločilne prednosti prišel po izenačenju na peti točki, ko je nasprotniku pobegnil na 8:5, priigral pa si je tudi štiri zaključne žogice za izenačenje v nizih. Tri je Tanaka ubranil, ne pa tudi četrte.

V izenačenem tretjem nizu je prvi do dveh točk prednosti prišel Kožul, ki je povedel s 4:2, vendar je Japonec že na četrti točki izid izenačil, nato pa sta se nasprotnika do osme točke menjavala v vodstvu. Ko je Kožul kot prvi prišel do dveh zaporednih točk, se mu je že nasmihalo vodstvo z 2:1 v nizih, toda trenutek nezbranosti je bil dovolj, da je bil Tanaka tisti, ki je povedel z 2:1.

V tretjem nizu je bil večinoma v vodstvu japonski igralec, ki je prišel do treh zaključnih žogic za končno zmago. Vse tri je Kožul ubranil, vendar se je s četrto zaključno žogico zmagovalec lanskega feeder turnirja v Düsseldorfu uvrstil v osmino finala.

Slovo Tokićeve

V prvem krogu glavnega turnirja je izpadla Sara Tokić, ki jo je premagala Japonka Asuka Sasao, prav tako pa sta Sara Tokić in Ana Tofant v prvem krogu glavnega turnirja izpadli proti francoski dvojici Stephanie Loeuillete in Oceane Guisnel.

V drugem krogu kvalifikacij sta tekmovanje končala Peter Hribar in Aljaž Godec, v prvem pa Brin Vovk Petrovski, v ženski konkurenci je nastop na glavnem turnirju Ani Tofant preprečila Japonka Sakura Yokoi, v prvem krogu pa sta izpadli Katarina Stražar in Lara Opeka. Prav tako je v prvem krogu kvalifikacij izpadla moška dvojica Hribar in Kožul ter mešana dvojica Stražar in Godec.