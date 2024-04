Državni prvak Deni Kožul je svoj prvi dvoboj v Varaždinu odigral na najboljši možen način. Proti 57. igralcu svetovne lestvice, 34-letnemu Pereiri, je imel od prve do zadnje točke igro pod nadzorom in tekmecu ni dovolil, da bi se razigral. V drugem krogu bo njegov tekmec Japonec Yuta Tanaka (114.), ki je bil s 3:0 boljši od Romuna Mihaija Bobocica.

"Dobro sem odigral ta dvoboj. Nisem delal lahkih napak in sem tekmo odlično izpeljal od začetka do konca. Če bom tako mirno in z malo napakami odigral tudi jutrišnji dvoboj s Tanako, lahko tudi proti njemu pričakujem ugoden izid, toda vsaka tekma je drugačna. Moral se bom regenerirati in se dobro pripraviti na dvoboj," je dejal 26-letni Logatčan, ki je trenutno na 123. mestu svetovne lestvice.

Težje delo je imela v prvem krogu državna prvakinja Sara Tokić (311.), ki je proti 80. igralki sveta nize izgubila na sedem, devet in tri točke. Bližje napredovanja v drugi krog je bila Tokić z Ano Tofant v igri dvojic, proti Francozinjama Stephanie Loeuillete in Oceane Guisnel sta klonili z 2:3.

Sara Tokić je proti 80. igralki sveta nize izgubila na sedem, devet in tri točke. Foto: Katja Kodba/STA

V drugem krogu kvalifikacij sta tekmovanje končala Peter Hribar in Aljaž Godec, v prvem pa Brin Vovk Petrovski. V ženski konkurenci je nastop na glavnem turnirju Ani Tofant preprečila Japonka Sakura Yokoi, v prvem krogu pa sta izpadli Katarina Stražar in Lara Opeka. Prav tako je v prvem krogu kvalifikacij izpadla moška dvojica Hribar in Kožul ter mešana dvojica Stražar in Godec.